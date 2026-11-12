मुंबई

Thane Crime: पाच वर्षांच्या मुलाचा सौदा! दिव्यातील बाळविक्रीचा सहा महिन्यांनी उलगडा; तिघे ताब्यात

Thane Crime : ठाण्यातील दिवा परिसरात पाच वर्षांच्या मुलाची विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार सहा महिन्यांनी उघड झाला आहे.
Crime

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sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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पंकज रोडेकर

ठाणे : दिव्यात पाच वर्षाच्या मुलाची तीन लाख रुपयांना विक्री झाल्याचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार नूकताच उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे हा व्यवहार सहा महिन्यांपूर्वी झाला असल्याचे समोर आले आहे.

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