Thane Crime: पाच वर्षांच्या मुलाचा सौदा! दिव्यातील बाळविक्रीचा सहा महिन्यांनी उलगडा; तिघे ताब्यात

पंकज रोडेकर ठाणे : दिव्यात पाच वर्षाच्या मुलाची तीन लाख रुपयांना विक्री झाल्याचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार नूकताच उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे हा व्यवहार सहा महिन्यांपूर्वी झाला असल्याचे समोर आले आहे..दिवा येथे राहणाऱ्या भालेकर दाम्पत्याला अपत्य नसल्याने ते मूल मिळविण्याच्या प्रयत्नात होते. याचदरम्यान त्यांचा संपर्क संबंधित टोळीशी आला. मुलासाठी पैसे देण्याची भालेकर यांनी तयारी दर्शविल्यानंतर त्यांना पाच वर्षांचे एक मूल दाखविण्यात आले. अखेर तीन लाख रुपयांचा व्यवहार करून सहा महिन्यांपूर्वी मुलाला भालेकर दाम्पत्याच्या ताब्यात देण्यात आले..Mumbai News: मुंबईला उडवणाऱ्या धमक्यांचे सत्र सुरूच, पुन्हा बॉम्बची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर .गेल्या सहा महिन्यांपासून हे दाम्पत्य मुलासोबत राहत होते. मात्र, मुंब्रा येथील बाळविक्री प्रकरणाच्या तपासादरम्यान दिव्यातील या जुन्या व्यवहाराचे धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागले आणि आणखी एका बाळविक्री प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला. याप्रकरणी लक्ष्मी ठोंबरे (३०), अब्दुल सत्तार अन्सारी (४३) आणि मुलाला विकत घेणारे शिवराम भालेकर (५०) या तिघांना अटक करण्यात आली आहे..वसईत दिवसाढवळ्या जीवघेणा थरार! माजी आमदारांचे निकटवर्तीय अन् सामाजिक कार्यकर्त्यावर चाकूहल्ला.मुख्य सूत्रधाराच्या अटकेकडे लक्षमुंब्रा आणि दिवा येथील बाळविक्रीच्या घटनांमध्ये प्रवीण साळुंखे याचे नाव समोर आले आहे. तो अद्याप फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. त्याला अटक झाल्यानंतर या टोळीने आणखी किती बालकांची विक्री केली तसेच या रॅकेटचे जाळे किती व्यापक आहे, याबाबतचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.