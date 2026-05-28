Panvel Flood Risk: पनवेलला पुराचा धोका? विमानतळासाठी भराव, बदललेल्या नदीपात्रामुळे संकट ओढावण्याची भीती

पनवेल: देशातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे आता पनवेल परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे विमानतळासाठी केलेला प्रचंड भराव, खाडी परिसरातील अडथळे, बदललेले नदीपात्र आणि सिडकोकडून आपली व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांबाबत झालेली दिरंगाई यामुळे आगामी पावसाळ्यात पनवेल शहर, नवीन पनवेल, कळंबोली यांसह विविध सिडको वसाहतीमध्ये गंभीर पुरस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा १० गावांच्या जमिनीवर उभारलेला बहुचर्चित प्रकल्प आहे. सध्या येथे देशांतर्गत विमानसेवा सुरू असून, लवकरच आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांनाही प्रारंभ होगार आहे, परंतु या बदल्यात परिसरातोल नैसर्गिक जलनिस्सारण व्यवस्थेचा बळी दिल्याचे म्हणत स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. विमानतळाकडे जाणाऱ्या जोडरस्ते आणि उड्डाणपुलांच्या बांधकामासाठी खाडी परिसरात मोठ्या प्रमागावर भराव केला असून, तो अद्यापही कायम असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी नैसर्गिक मागनि खाडीत जाण्याऐवजी शहराच्या दिशेने येऊन तुंबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..पनवेल, नवीन पनवेल आणि कळंबोली हे भाग आधीच सखल स्वरुपाचे भाग मानले जातात. त्यातच जलप्रवाहाला अडथळे निर्माण झाल्यास काही तासांच्या मुसळधार पावसातही रस्ते, घरे आणि बाजारपेठा जलमय होण्याची शक्यता नाकारता पेरा नाही. याबाबत सिडकोशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु संपर्क होऊ शकला नाही..पाणी वाहण्यासाठी अडचणीविमानतळ प्रकल्पासाठी शेकड़ी हेक्टर कांदळवन परिसरात तब्बल आठ मीटरपर्यंत भराव केला आहे. पर्यावरणदृष्ट्वा संवेदनशील मानल्या जाणान्या या भागात मोठ्या प्रमाणावर भूभाग उंचावण्यात आल्याने नैसर्गिक प्रवाह विस्कळित झाला आहे. याशिवाय गाढी नदीचे पात्र बदलण्यात आले आहे. यासाठी पर्यावरणाच्या परवानगी घेतल्या तरी नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बदलल्याने पावसाळ्यात अतिरिक्त पाणी वाहून नेण्यासाठी अडचणी येत आहेत. यामुळे पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका अनेकपटींनी वाढला आहे..विमानतळ उंचावला, सिडको वसाहती खाली गेल्या विमानतळासाठी केलेल्या उंच भरावामुळे संपूर्ण परिसराचा भौगोलिक समतोल बदलल्याचे चित्र आहे. विमानतळाचा भूभाग उंचावल्याने आसपासच्या सिडको वसाहती तुलनेने खाली गेल्या आहेत. परिणामी, पावसाचे पाणी या वसाहतींकडे वेगाने वाहून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यातच जोडरस्ते आणि उड्डाणपुलांसाठी टाकण्यात आलेले भराव कायम राहिल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.