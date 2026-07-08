Mumbai News : फुले, फुगे अन् 'I Love You'... 'सुहागरात एक्स्प्रेस'चा व्हिडिओ व्हायरल; नेटकऱ्यांचा सवाल, 'ही परवानगी कुणी दिली?'

- नितीन बिनेकरमुंबई - लग्नानंतरची पहिली रात्र संस्मरणीय करण्यासाठी हॉटेल किंवा रिसॉर्टची निवड केली जाते. मात्र, एका नवविवाहित जोडप्यासाठी रेल्वेच्या फर्स्ट एसी कुपेचेच थेट 'रोमँटिक वेडिंग सूट'मध्ये रूपांतर करण्यात आल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. फुले, फुगे, गुलाबाच्या पाकळ्या आणि आकर्षक रोषणाईने सजलेल्या या कुपेला नेटकऱ्यांनी प्रेमाने 'सुहागरात एक्स्प्रेस' असे नाव दिले आहे. मात्र, या आगळ्यावेगळ्या कल्पनेइतकीच त्यासाठी रेल्वेची अधिकृत परवानगी होती का, याचीही चर्चा रंगली आहे..प्लॅटफॉर्मपासून थेट प्रेमाच्या कुपेत...माध्यमांतील वृत्तानुसार, हा व्हिडिओ मूळतः जालन्यातील 'राहत रूम डेकोरेशन' या इव्हेंट डेकोरेशन संस्थेने इन्स्टाग्रामवर शेअर केला होता. नंतर तो हटविण्यात आला. मात्र, तोपर्यंत हा व्हिडिओ हजारो वेळा शेअर झाला होता.व्हिडिओमध्ये प्लॅटफॉर्मवरून फर्स्ट एसी डब्यात प्रवेश केल्यानंतर कॅमेरा एका खासगी कुपेकडे वळतो. प्रवेशद्वारावर गुलाबी मण्यांचा पडदा आणि हृदयाच्या आकाराचे कटआउट्स पाहताच ही साधी रेल्वे कुपे नसल्याची जाणीव होते..फुलांचा वर्षाव... प्रेमाचा साज...कुपेच्या छतावर लाल आणि पांढऱ्या रंगाचे फुगे लावण्यात आले आहेत. जमिनीवर गुलाबाच्या पाकळ्यांचा सडा टाकण्यात आला आहे. गुलाब, झेंडू आणि निशिगंधाच्या फुलांचे गुच्छ व हारांनी संपूर्ण कुपेला सजविण्यात आले आहे.खालच्या बर्थवर पांढऱ्या चादरीवर लाल आणि पांढऱ्या पाकळ्यांपासून हृदयाची आकर्षक रचना करण्यात आली आहे. पलंगावर विखुरलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या, वरच्या बर्थवर लावलेले 'I Love You'चे कटआउट आणि मंद प्रकाश देणाऱ्या फेरी लाइट्समुळे संपूर्ण कुपेला एखाद्या रोमँटिक सूटचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे..कौतुकही... प्रश्नही...व्हिडिओ व्हायरल होताच सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. अनेकांनी या कल्पनेचे कौतुक करत, "रेल्वेतील हा सर्वात रोमँटिक प्रवास असावा," अशा प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी नवविवाहितांसाठी रेल्वेने अशी सेवा अधिकृतपणे सुरू करावी, अशीही सूचना केली.मात्र, दुसरीकडे अनेकांनी रेल्वेच्या फर्स्ट एसी कुपेत अशी सजावट करण्यासाठी अधिकृत परवानगी होती का, बाहेरील व्यक्तींना डब्यात प्रवेश कसा मिळाला आणि सुरक्षा नियमांचे पालन झाले का, असे प्रश्न उपस्थित केले..चर्चेचा विषय ठरलेली 'सुहागरात एक्स्प्रेस'या व्हिडिओतील सजावट नेमकी कोणत्या रेल्वेगाडीत करण्यात आली आणि ती रेल्वे प्रशासनाच्या परवानगीने झाली होती की नाही, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, 'सुहागरात एक्स्प्रेस' म्हणून ओळख मिळालेल्या या व्हिडिओने सोशल मीडियावर प्रेम, कौतुक आणि वाद या तिन्ही गोष्टींना एकाच वेळी चालना दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.