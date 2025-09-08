मुंबई

Mumbai News: मुलांमध्ये वेगाने पसरतोय फ्लू आणि डेंग्यू; स्वच्छतेची खबरदारी घेण्याचा सल्ला

Dengue: मुसळधार पावसानंतर शहरात फ्लू आणि डेंग्यूचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे लक्षणे दिसल्यास त्वरित वैद्यकीय मदत घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : गेल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर शहरात फ्लू आणि डेंग्यूचे रुग्ण वाढत आहेत. ४ ते १० वयोगटातील मुलांमध्ये याचा वेगाने प्रसार होत आहे. मुलांबरोबरच २५ ते ६५ वयोगटातील प्रौढांना डेंग्यू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस आणि इतर जलजन्य आजारांचा सामना करावा लागत आहे.

