Mumbai News: मुलांमध्ये वेगाने पसरतोय फ्लू आणि डेंग्यू; स्वच्छतेची खबरदारी घेण्याचा सल्ला

मुंबई : गेल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर शहरात फ्लू आणि डेंग्यूचे रुग्ण वाढत आहेत. ४ ते १० वयोगटातील मुलांमध्ये याचा वेगाने प्रसार होत आहे. मुलांबरोबरच २५ ते ६५ वयोगटातील प्रौढांना डेंग्यू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस आणि इतर जलजन्य आजारांचा सामना करावा लागत आहे..इन्फ्लूएंझा किंवा फ्लू हा एक विषाणूजन्य संसर्ग आहे. ताप, खोकला, घसा खवखवणे,अंगदुखी, थकवा आणि नाक बंद होणे ही फ्लूची लक्षणे आहेत. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापासून दररोज सुमारे १०-१२ मुले फ्लू च्या लक्षणांसह ओपीडीमध्ये दाखल होत आहेत..Thane News: वाहतूक नियमांचे उल्लंघन! दुचाकी व रिक्षाचालकांकडून नियमभंग; पादचाऱ्यांचेही हाल.लहान मुलांमध्ये डेंग्यूमुळे गंभीर गुंतागुंत होते, ज्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागू शकते किंवा जीवघेणी गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. अर्भक आणि लहान मुले ही लक्षणांबद्दल बोलू शकत नाहीत आणि त्यांना डिहायड्रेशन होऊ शकते. मुसळधार पावसामुळे डासांच्या प्रजननासाठी योग्य स्थिती निर्माण होते, ज्यामुळे डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये वाढ असल्याची प्रतिक्रिया वरिष्ठ नवजात शिशु आणि बालरोग तज्ज्ञ डॉ. अनिश पिल्लई यांनी दिली..डॉ. अनिश पुढे सांगतात की, ताप, पुरळ किंवा असामान्य थकवा या लक्षणांकडे पालकांनी दुर्लक्ष करु नये. योग्य हायड्रेशन राखणे, विश्रांती घेणे आणि व्यवस्थापनाने फ्लूचा सामना करण्यास मदत होते. डेंग्यूमध्ये प्लेटलेट्स कमी झाल्यास गंभीर प्रकरणांमध्ये रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता भासू शकते. पुरेशा प्रमाणात द्रवपदार्थांचे सेवन करुन हायड्रेटेड राहणे आणि मुलांमध्ये प्लेटलेट्सच्या संख्येचे सतत निरीक्षण करणे गरजेचे आहे. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व मुलांसाठी फ्लू लसीकरणाचा सल्ला दिला जातो..दूषित पाणी आणि अस्वच्छतेमुळे पावसाळ्यात कॉलरा, टायफॉइड, हेपेटायटीस ए आणि ई आणि गॅस्ट्रोएन्टेरिटिस सारखे जलजन्य आजार वाढत आहेत. गाळून,उकळून थंड केलेले पाणी पिणे, हातांची स्वच्छता राखणे, लक्षणे दिसल्यास त्वरित वैद्यकीय मदत घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. .अशी घ्या काळजीडास प्रतिबंधक फवारणी करा,संपुर्ण अंग झाकणारे कपडे घालास्वच्छता राखासाचलेले पाण्याचा निचरा करावेळेवेळी लसीकरण करा.डॉक्सीसायक्लिनच्या वापराबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.उघड्यावरील अन्नपदार्थ , कच्चे आणि न शिजवलेले पदार्थ, थंड पेय आणि रस्त्यावरील चाट खाणे टाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.