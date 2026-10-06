मुंबई

Navi Mumbai Airport : नवी मुंबईतून आता जळगाव- सिंधुदुर्ग-गोवा अन् अगात्तीला थेट विमानसेवा; नव्या मार्गांमुळे प्रादेशिक हवाई संपर्क वाढला

Fly91 Flights : या सेवेमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातून कोकण, पश्चिम किनारपट्टी आणि लक्षद्वीपशी थेट हवाई कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध झाली आहे. नवी मुंबई विमानतळाने ३२ लाखांहून अधिक प्रवाशांची वाहतूक केली असून, आता सुमारे ४३ ठिकाणांशी विमानतळ जोडले गेले आहे.
Direct Connectivity to Sindhudurg, Jalgaon, Goa and Agatti

Direct Connectivity to Sindhudurg, Jalgaon, Goa and Agatti

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

गोवास्थित प्रादेशिक विमान कंपनी फ्लाय९१ने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सिंधुदुर्ग, जळगाव, गोवा आणि लक्षद्वीपमधील अगात्ती या चार महत्त्वाच्या ठिकाणांसाठी विमानसेवा सुरू केली आहे. हिवाळी वेळापत्रकाचा भाग म्हणून ही सेवा सुरू करण्यात आली असून, ५ ऑक्टोबर रोजी फ्लाय९१च्या विमानाचे नवी मुंबई विमानतळावर पहिले लँडिंग झाले. विशेष म्हणजे, या पहिल्या उड्डाणाचे संचालन संपूर्णपणे महिला कर्मचाऱ्यांनी केले. विमानतळावर फ्लाय९१च्या विमानाचे ‘वॉटर कॅनन सॅल्युट’ देऊन स्वागत करण्यात आले.

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