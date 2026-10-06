Navi Mumbai Airport : नवी मुंबईतून आता जळगाव- सिंधुदुर्ग-गोवा अन् अगात्तीला थेट विमानसेवा; नव्या मार्गांमुळे प्रादेशिक हवाई संपर्क वाढला

गोवास्थित प्रादेशिक विमान कंपनी फ्लाय९१ने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सिंधुदुर्ग, जळगाव, गोवा आणि लक्षद्वीपमधील अगात्ती या चार महत्त्वाच्या ठिकाणांसाठी विमानसेवा सुरू केली आहे. हिवाळी वेळापत्रकाचा भाग म्हणून ही सेवा सुरू करण्यात आली असून, ५ ऑक्टोबर रोजी फ्लाय९१च्या विमानाचे नवी मुंबई विमानतळावर पहिले लँडिंग झाले. विशेष म्हणजे, या पहिल्या उड्डाणाचे संचालन संपूर्णपणे महिला कर्मचाऱ्यांनी केले. विमानतळावर फ्लाय९१च्या विमानाचे ‘वॉटर कॅनन सॅल्युट’ देऊन स्वागत करण्यात आले..फ्लाय९१च्या या विस्तारामुळे नवी मुंबई विमानतळावरून महाराष्ट्रासह पश्चिम किनारपट्टी आणि लक्षद्वीपमधील महत्त्वाच्या पर्यटन व व्यावसायिक केंद्रांशी थेट हवाई संपर्क उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि प्रादेशिक प्रवासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेशातून सिंधुदुर्गला थेट हवाई संपर्क मिळाल्याने कोकणातील पर्यटन आणि स्थानिक व्यवसायांना फायदा होण्याची शक्यता आहे..नवी मुंबई हे फ्लाय९१च्या देशांतर्गत नेटवर्कमधील १४वे, तर महाराष्ट्रातील पाचवे गंतव्यस्थान ठरले आहे. कंपनीच्या नेटवर्कमध्ये गोवा, सिंधुदुर्ग, जळगाव, सोलापूर, पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद, अगात्ती, कोची, हुबळी, राजमुंद्री, विजयवाडा, तिरुपती आणि नवी मुंबई या १४ शहरांचा समावेश झाला आहे..डिझाइन, शाश्वतता आणि प्रवासी अनुभव... नवी मुंबई विमानतळाचा मोठा सन्मान! ‘जगातील सर्वात सुंदर विमानतळ’ यादीत समावेश.नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे सीएओ सुभाष मुरिकेंचेरी यांनी सांगितले की, फ्लाय९१चे आगमन हे विमानतळाच्या वाढत्या एअरलाइन नेटवर्कमधील महत्त्वाची भर आहे. सिंधुदुर्ग, जळगाव, गोवा आणि अगात्ती ही ठिकाणे पर्यटन आणि प्रादेशिक व्यावसायिक प्रवासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नवी मुंबईला प्रवाशांसाठी सोयीचे प्रवेशद्वार बनविण्यासाठी आणि विविध भागांमध्ये अर्थपूर्ण कनेक्टिव्हिटी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले..२५ डिसेंबर २०२५ रोजी व्यावसायिक सेवा सुरू झाल्यापासून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने ३२ लाखांहून अधिक प्रवाशांची वाहतूक केली आहे. सुरुवातीला १३ ठिकाणांशी जोडलेल्या या विमानतळावरून आता देशातील सुमारे ४३ ठिकाणांसाठी विमानसेवा उपलब्ध झाली आहे. आतापर्यंत विमानतळाने २५ हजार २९५हून अधिक व्यावसायिक विमानांचे संचालन हाताळले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.