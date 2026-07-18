FDA Action: तुकाराम मुंढेंची मुंबईत धाड! १० लाखांचे साबण जप्त, अन्न व औषध विभागाची मोठी कारवाई

मुंबई : ग्राहकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या सौंदर्यप्रसाधनांच्या बाजारात गंभीर अनियमितता उघडकीस आली असून अन्न व औषध प्रशासनाने मुंबईतील जोगेश्वरी येथील एका विक्रेत्यावर मोठी कारवाई केली आहे. जोगेश्वरी (पश्चिम) येथील जे. के. सोप बाजार या आस्थापनातून १० लाख ९३ हजार ६९२ रुपये किंमतीचा विनालेबल टॉयलेट साबण जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात नबी उल्लाह याला अटक करण्यात आली आहे..एफडीएच्या मुंबई विभागाच्या पथकाने मंगळवारी केलेल्या छाप्यात संबंधित आस्थापनात मोठ्या प्रमाणावर टॉयलेट साबण साठवून विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्याचे आढळून आले होते, मात्र या उत्पादनांवर कायद्याने बंधनकारक असलेली बॅच, उत्पादन दिनांक, वापरण्याची मुदत, परवाना क्रमांक तसेच उत्पादकाचे नाव व पत्ता यासारखी अत्यावश्यक माहिती नमूद करण्यात आलेली नव्हती..Mumbai-Agra Highway: मुंबई-आग्रा महामार्गावर कारचा भीषण अपघात, कंटेनरच्या धडकेत गाडीचा चक्काचूर, 2 जागीच ठार.उघड्यावर खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणीसायन पूर्व येथील अवर लेडी शाळा तसेच सेठ आयुर्वेदिक महाविद्यालय व रुग्णालयासमोरील पदपथावर उघड्यावर बटाटे वडे, भजी, समोसे आदी खाद्यपदार्थ तयार करून विक्री केली जात आहेत. अत्यंत अस्वच्छ अशा या टपऱ्यांवर गॅस सिलिंडर व शेगड्या मांडून बिनधास्तपणे खाद्यपदार्थ तयार केले जातात. पदपथावरच या टपऱ्या असल्याने पादचाऱ्यांना मार्ग काढताना अनेकदा अडचण निर्माण होते. त्यामुळे या टपऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी पादचाऱ्यांसह स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे.Mumbai News: स्पष्ट नियमांअभावी अंतर्गत रचनेत बदल, धोरण ठरवण्याचे न्यायालयाचे आदेश.सायन रेल्वे स्थानकासमोरील वाहतूक पुलाच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू असल्याने संबंधित रस्ता सध्या बंद आहे. परिणामी, पादचारी आणि रेल्वे प्रवाशांना पदपथाचाच वापर करावा लागत आहे. पुलाच्या कामामुळे पदपथ आधीच अरुंद झाला असताना त्यावर खाद्यपदार्थविक्रेत्यांनी अतिक्रमण केल्याने विद्यार्थी, पालक, रुग्ण आणि प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. गर्दीच्या वेळेत पदपथावरून चालणेही कठीण बनत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.