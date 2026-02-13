Mumbai News: अन्न विभागाच्या सुनावण्या रखडल्या, स्थगितीमुळे संख्या वाढल्याचा दावा

महेश जगताप मुंबई : राज्यातील नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या अन्न आणि औषध प्रशासनातील अन्न विभागाच्या गेल्या पंधरा वर्षापासून तब्बल ५३५९ सुनावण्या रखडल्या असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.अन्न आणि औषध प्रशासन प्रामुख्याने अन्न सुरक्षा, औषधांची गुणवत्ता, सौंदर्य प्रसाधने आणि भेसळयुक्त उत्पादनांशी संबंधित सुनावण्या घेते. यात कायद्याचे उल्लंघन, बनावट औषधे, परवाना रद्द किंवा स्थगिती, असुरक्षित अन्नपदार्थांची निर्मिती आणि लेबलिंगच्या त्रुटींसंदर्भात कायदेशीर कारवाई व सुनावण्यांचा समावेश होतो. .यामध्ये औषध विभागाच्या कोणत्याही सुनावण्या रखडल्या नसल्याची माहिती मिळत आहे. अन्न विभाग हा अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ व त्याखालील नियम व नियमने यांच्या अंमलबजावणीद्वारे नागरिकांना सुरक्षित, उच्च दर्जाचे आणि भेसळमुक्त अन्न उपलब्ध करून देतो. ५ ऑगस्ट २०११ पासून लागू झालेला हा कायदा अन्नाशी संबंधित अनेक एकत्र करून सर्वसमावेशक कायदा असून एकाच व्यापक चौकटीखाली अन्न सुरक्षा नियमांना सुव्यवस्थित करतो..Mumbai Crime: मुंबईत थरकाप उडवणारी घटना! रिक्षातून उतरली… तरीही पाठलाग सुरूच; अल्पवयीन तरुणीची अंगावर शहारे आणणारी आपबीती.मात्र या कायद्याचे वारंवार उल्लंघन केल्याने अनेक अन्नपदार्थाच्या व्यवसायिकांना कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागते. व या कायदेशीर सुनावणीचे अधिकार हे अन्न विभागाचे सह आयुक्त , अतिरिक्त आयुक्त, व विभागाचे मुख्य आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत. तसेच या सुनावण्या सहा विभागात घेतल्या जातात..गेल्या अनेक वर्षापासून विविध कारणांनी या सुनावण्या रखडल्याची माहिती मिळत आहे. अनेक सुनावणीमध्ये निर्णय न देता स्थगिती देऊन पक्षकारावर कारवाई न करता सोडून देण्यात येत होते आणि त्यामुळे या सुनावण्यांची संख्या वाढत गेली अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली..मी या विभागाचा कार्यभार हातात घेतल्यापासून अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवून राज्यभर तब्बल पाच हजार सुनावण्या घेण्यात आल्या आहेत.- नरहरी झिरवाळ , अन्न व औषध प्रशासन मंत्री.Pune Mumbai Expressway : द्रुतगती मार्गाची गती मंदावली; क्षमतेपेक्षा होत आहे जास्त वाहतूक.प्रलंबित प्रकरणेबृहन्मुंबई ६२४कोकण १९६६पुणे १७०५नाशिक ३५१छत्रपती संभाजीनगर २४८अमरावती ११९नागपूर ३४६एकूण ५३५९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.