KDMCमध्ये राजकीय उलथापालथ! सत्तेसाठी शिंदेंची खेळी, मनसेच्या पाठिंब्यानं समीकरणच बदललं; भाजपसह उद्धव ठाकरेंना धक्का

मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील सत्तास्थापनेसाठी शिवसेना शिंदे गटाने खेळलेला राजकीय डाव अखेर यशस्वी ठरताना दिसत आहे. कोकण भवन येथे आज शिंदे गटाच्या ५३ नगरसेवकांनी अधिकृत गट स्थापन केला. त्याचवेळी मनसेच्या पाच नगरसेवकांनीही स्वतंत्र गट स्थापन करत थेट शिंदे गटाला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे केडीएमसीतील सत्तासमीकरणात शिंदे गटाचे पारडे अधिक जड झाले आहे..या बैठकीला खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि मनसेचे नेते राजू पाटील उपस्थित होते. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मनसेच्या पाठिंब्याची अधिकृत घोषणा करत महायुतीचीच सत्ता केडीएमसीत स्थापन होणार असल्याचा दावा केला आहे..KDMC Update: शिंदे गटाकडून फोडोफोडीचे प्रयत्न... ठाकरे गटाचा नगरसेवक खरंच जंगलात लपला? खरं काय? मुंबईच्या राजकारणात खळबळ! .राजकीयदृष्ट्या पाहता, ही केवळ "विकासासाठीची युती" नसून, केडीएमसीतील नेतृत्वावर पकड मजबूत करण्यासाठीचा शिंदे गटाचा रणनीतीपूर्ण निर्णय मानला जात आहे. निवडणुकीत मनसेने शिंदे गटाविरोधात भूमिका घेतली असतानाही, निकालानंतर त्यांना जवळ करून घेण्यात शिंदे गट यशस्वी ठरला आहे. यामुळे विरोधकांची गणिते बिघडली असून ठाकरे गटासाठी ही मोठी राजकीय धोक्याची घंटा मानली जात आहे..मनसेचा पाठिंबा मिळाल्याने शिंदे गटाला केवळ संख्याबळच नाही, तर "विरोधी आघाडी फोडण्याचा" संदेशही देता आला आहे. एका बाजूला भाजप आधीच महायूतीचा मजबूत आधारस्तंभ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मनसेलाही सोबत घेत शिंदे गटाने स्वतःची उपयुक्तता अधिक ठळकपणे अधोरेखित केली आहे. मनसेने पाठिंबा दिल्यामुळं शिवसेना ठाकरे गटाची उपयुक्ततासुद्धा कमी झाल्यानं उद्धव ठाकरेंना धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे..मनसेबरोबर युतीबाबत डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना "विकासासाठी एकत्र येणे" असा शब्दप्रयोग केला असला, तरी राजकीय वर्तुळात हा निर्णय सत्तेची चावी आपल्या हातात ठेवण्यासाठी उचललेले पाऊल म्हणून पाहिला जात आहे. विशेषतः ठाकरे गटाला एकाकी पाडण्याच्या रणनीतीचा हा भाग असल्याचे जाणकार सांगतात..BMC Election: काँग्रेसमधील गटबाजी उफाळली! पालिकेतील अपयशानंतर मुंबई अध्यक्ष हटवण्याची मागणी .राजू पाटील यांच्याशी असलेली मैत्री आणि मनसेच्या नगरसेवकांचा पाठिंबा हे शिंदे गटासाठी 'बोनस पॉइंट्स' ठरत आहेत. त्यामुळे केडीएमसीत सत्ता स्थापन करताना शिंदे गट आता केवळ भाजपावर अवलंबून नसून, स्वतंत्र राजकीय वजन दाखवण्याच्या स्थितीत आला आहे..एकूणच, केडीएमसीत मनसेचा पाठिंबा मिळवत शिंदे गटाने राजकीय डावपेचात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला असून, आगामी सत्तास्थापनेत शिंदे गटाची भूमिका अधिक निर्णायक ठरणार हे स्पष्ट झाले आहे..