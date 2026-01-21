मुंबई

KDMCमध्ये राजकीय उलथापालथ! सत्तेसाठी शिंदेंची खेळी, मनसेच्या पाठिंब्यानं समीकरणच बदललं; भाजपसह उद्धव ठाकरेंना धक्का

KDMC Mayor: कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सत्तास्थापनेसाठी शिंदे गटाच्या नगरसेवकांनी अधिकृत गट स्थापन केला असून मनसेच्या नगरसेवकांनीही स्वतंत्र गट स्थापन करत शिंदे गटाला पाठिंबा दिला.
शर्मिला वाळुंज
मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील सत्तास्थापनेसाठी शिवसेना शिंदे गटाने खेळलेला राजकीय डाव अखेर यशस्वी ठरताना दिसत आहे. कोकण भवन येथे आज शिंदे गटाच्या ५३ नगरसेवकांनी अधिकृत गट स्थापन केला. त्याचवेळी मनसेच्या पाच नगरसेवकांनीही स्वतंत्र गट स्थापन करत थेट शिंदे गटाला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे केडीएमसीतील सत्तासमीकरणात शिंदे गटाचे पारडे अधिक जड झाले आहे.

