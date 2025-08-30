मुंबई

Maratha Reservation: मराठा आंदोलनाला पनवेलमधून रसद, आंदोलकांच्या मुक्कामाची व्यवस्था

Maratha Reservation Protester: मराठा आरक्षणासाठी दोन दिवसांपासून महामुंबईकडे आंदोलकांचा ओघ सुरू आहे. त्यामुळे अनेकांनी पनवेल आणि नवी मुंबई परिसरामध्ये मुक्काम ठोकला.
Updated on

पनवेल : मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी राज्यभरातील मराठा बांधव मुंबईकडे निघाले आहेत. त्यापैकी काही जणांनी गेल्या दोन दिवसांपासून पनवेल परिसरातच मुक्काम ठोकला असून कळंबोलीतील शाळांबरोबर करंजाडे येथे राहण्याची तसेच जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

