Thane Politics: अंबरनाथमध्ये सत्तेचा गेम फिरला! ३२ नगरसेवकांसह शिवसेना शिंदे गटाचा दावा; काँग्रेसची साथ भाजपला महागात

ठाणे : काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या हाती कमळ देऊनही अंबरनाथ नगर परिषदेत सत्ता स्थापन करण्याचे भाजपचे स्वप्न शिवसेना शिंदे गटाने धुळीस मिळवले आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे चार आणि एक अपक्ष, अशी नवी मोट बांधत शिवसेना शिंदे गटाने ‘शिवसेना अंबरनाथ विकास महायुती स्थापन करीत’ ३२ नगरसेवकांच्या संख्याबळावर सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे. .यासंदर्भात शिवसेना शिंदे गटाचे कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे यांनी ठाण्यात घोषणा केली आहे. त्यामुळे काँग्रेसची साथ घेऊन टीकेची धनी बनलेल्या भाजपला आपलाच डाव महागात पडला आहे. तर सत्तेसाठी पक्ष सोडणाऱ्या काँग्रेस नगरसेवकांचे हातही रिकामी राहिले आहेत..NMMC Election: मेट्रो प्रकल्पासह तुर्भे- खारघर टनेल प्रकल्पांना गती... शिंदे शिवसेनेचा जाहीरनामा, काय लिहिलयं?.अंबरनाथ नगर परिषदेवर भाजपचा नगराध्यक्ष निवडून आल्यानंतर शिवसेनेची २५ वर्षांपासूनची सत्ता संपुष्टात आणण्यासाठी भाजपने प्रयत्न केला. नगर परिषदेत सदस्य संख्या ५९ आहे. त्यामुळे सत्ता स्थापनेसाठी ३० नगरसेवकांचे संख्याबळ पाहिजे. शिवसेना शिंदे गटाचे २७ नगरसेवक निवडून आले आहेत. .एका अपक्षाचा पाठिंबा होता. मात्र भाजपकडे नगराध्यक्षांसह १४ नगरसेवक होते. त्यामुळे सत्तास्थापनेची मॅजिक फिगर गाठण्यासाठी भाजपने थेट काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. काँग्रेसच्या १२ आणि राष्ट्रवादीच्या चार नगरसेवकांसह अंबरनाथ विकास आघाडीची स्थापना केली. मात्र भाजप-काँग्रेसची युती ‘पचनी’ पडत नसल्याने यावर टीकेची झोड उठली आणि भाजपने ११ काँग्रेसी नगरसेवकांना गुरुवारी नवी मुंबईत भाजपवासी केले. या सर्व घडामोडी घडत असताना शिवसेना शिंदे गटाने खेळी करीत आता डाव पूर्ण उलटवला आहे. .युती धर्म न पाळल्याची शिक्षा शुक्रवारी ठाण्यातील आनंद आश्रमात शिवसेना शिंदे गटाने पत्रकार परिषद घेत राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या चार नगरसेवकांसहित अंबरनाथ पालिकेत शिवसेनेची सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केला. युती धर्म न पाळल्याची ही शिक्षा असल्याचा निशाणा या वेळी साधण्यात आला. .काँग्रेसला मत म्हणजे भाजपला मत, अशी धारणा मतदारांची झाली आहे. त्यामुळे भाजपने स्थापन केलेल्या आघाडीतून राष्ट्रवादी अजित पवार गट बाहेर पडला आहे. त्यांनी शिवसेना शिंदे गटाशी युती धर्म पाळत पाठिंबा दिला असल्याची माहिती आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी दिली. .NMMC Election: गणेश नाईक पार्टीविरोधात शिवसेनेची लढाई, जाहीरनामा प्रकाशनावेळी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप; नेमकं काय घडलं?.राष्ट्रवादीचे चार नगरसेक आणि एका अपक्षासह ३२ नगरसेवकांचे बहुमत असून, गट स्थापन झाला असल्याची गोपाळ लांडगे यांनी या वेळी जाहीर केले. अंबरनाथची निवडणूक झाल्यानंतर भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी स्वत: फोन करून तुम्ही उपनगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचे नाव सूचवा, तसे आश्वासनदेखील दिले. त्यानुसार आम्ही तयारीदेखील केली; परंतु आम्हाला गाफील ठेवून त्यांनी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना सोबत घेऊन आमचा घात केला. - डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार, कल्याण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.