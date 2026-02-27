Mumbai: आधी पाठलाग, सेल्फीसाठी १५ मिनिटे त्रास अन्...; मुंबईत विदेशी महिला पर्यटकासोबत नको ते कृत्य, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...

मुंबईत एका परदेशी महिलेच्या कथित छेडछाडीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत दोन अज्ञात संशयितांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. ही घटना आग्रीपाडा पोलिस स्टेशन परिसरात घडली. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या घटनेचा एक व्हिडिओही व्हायरल होत आहे. यावरून आता संताप व्यक्त करत आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन अज्ञात आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम ७८(१) आणि ३(५) अंतर्गत एफआयआर क्रमांक ९७/२६ दाखल करण्यात आला आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या दोन्ही संशयितांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मुंबई पोलिसांनी सांगितले की तपास सुरू आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पथके तयार करण्यात आली आहेत. त्यांना लवकरच अटक केली जाईल. .Mumbai Local: लोकलचे वेळापत्रक कोलमडणार! अनेक गाड्या रद्द होणार; पण कधी? रेल्वे प्रशासनाची महत्त्वाची माहिती .महिलेला त्रास देणारे दोन्ही संशयित परदेशी पर्यटक आहेत जे मुंबईला भेट देत आहेत. व्हिडिओ शेअर करताना महिला प्रवाशाने लिहिले की, "भारतात माझ्यासोबत हे पहिल्यांदाच घडले आहे. मी येथे दोन महिन्यांपासून आहे. माझे बहुतेक अनुभव आनंददायी आणि स्वागतार्ह होते. परंतु हा दिवस वेगळा होता. मी त्याला तसे करण्यास सांगितल्यानंतरही तो आमचा पाठलाग करत राहिला आणि फोटो मागत राहिला," असे त्या महिलेने व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे. ."मला बरे वाटत नव्हते. तो खूप आग्रह करत होता. तो १५ मिनिटांपेक्षा जास्त काळ माझा पाठलाग करत होता. एका क्षणी मला जागा करण्यासाठी त्याला दूर ढकलून द्यावे लागले." आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिस जवळच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी करत आहेत. आरोपींना शोधण्यासाठी पथके तयार करण्यात आली आहेत आणि विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात येत आहेत. दोन्ही आरोपींना लवकरच अटक केली जाईल असे पोलिसांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.