मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील त्रिमूर्ती परिसरात दोन अल्पवयीन मुलींची छेडछाड झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी छत्रपती संभाजीनगर वन विभागात कार्यरत असलेल्या दोन वनरक्षकांविरुद्ध कस्तुरबा मार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित व्यक्ती मंजूर रजेवर मुंबईत आल्या होत्या. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे..नेमके काय घडले?कांदिवली येथील एका कॉलेजमध्ये पहिल्या वर्षात शिकणाऱ्या दोन १६ वर्षीय विद्यार्थिनी गुरुवार (ता.२६) रोजी महाविद्यालय सुटल्यानंतर दुपारच्या सुमारास राष्ट्रीय उद्यानात फिरण्यासाठी गेल्या होत्या. यावेळी उद्यानातील टॉय ट्रेन येथून तलाव परिसरात जात असताना, दोन तरुण त्यांचा पाठलाग करू लागले. तरुण पाठलाग करत असल्याचे लक्षात येताच दोन्ही विद्यार्थीनी जलदगतीने चालू लागल्या. मात्र आरोपींनी पुढे जाऊन त्यांना अडवले आणि आपण वन विभागाचे कर्मचारी असल्याचे सांगत त्यांच्याशी मैत्री करण्याचा प्रयत्न केला..FDA Action: भिवंडीत दीड कोटींच्या अन्नसाठ्यावर कारवाई, राज्यभरात १४ आस्थापनांवर बडगा.यावेळी वनरक्षकांनी ‘आम्ही मुंबईत नवीन आहोत, आम्हाला या शहरात फिरवाल का,’ अशी विचारणा करत विद्यार्थिनींसोबत मैत्री करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मुलींचे मोबाइल घेत त्यांचे व्हॉट्सॲप क्रमांक मिळवले. आरोपी वनरक्षकांनी मुलींना मोबाइल परत दिल्यानंतर तरुणींनी तेथून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोन्ही आरोपींनी त्यांना अडवून त्यांच्यासोबत अश्लील संभाषण तसेच गैरवर्तन केले..सार्वजनिक शौचालयाचं दार लावलं, मारहाण करत...; ६० वर्षीय महिलेसोबत २७ वर्षीय तरुणाचं नको ते कृत्य, घाटकोपर रेल्वे स्थानकातील घटना.दरम्यान, या घटनेननंतर घाबरलेल्या तरुणींनी मुख्य प्रवेशद्वाराकडे धाव घेतली. तसेच या घटनेची माहिती मिळताच उद्यानातील सुरक्षारक्षकांनी तरुणींची विचारपूस केली. तसेच व्हॉट्सॲप प्रोफाइल फोटोच्या मदतीने मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ उभ्या असलेल्या उमेश मार्कंडे आणि प्रभू चोरमारे या दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले..याबाबत कळताच एका नागरिकाने या प्रकाराची माहिती महाराष्ट्र सुरक्षा बलाच्या (एमएसएफ) जवानांना दिली. सुरक्षारक्षकांनी मुलींना धीर देत त्यांची विचारपूस केली आणि व्हॉट्सॲप प्रोफाइल फोटोच्या मदतीने मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ उभ्या असलेल्या दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले. दोन्ही आरोपींना कस्तुरबा मार्ग पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले असून आरोपींविरोधात पोक्सो आणि भारतीय न्याय संहितेच्या वेगवेगळ्या कलमानुसार गुन्हा दाखल करत अटक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.