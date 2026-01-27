माजी BMC आयुक्तांची निवृत्तीनंतर राज्यमंत्री दर्जाच्या पदी नियुक्ती, IAS इकबाल सिंह चहल यांच्याकडे सोपवली मोठी जबाबदारी

IAS Iqbal Singh Chahal: राज्य सरकारने मुंबई शहर आणि उपनगरात पोलीस दलात असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ४० ते ४५ हजार सरकारी निवासस्थानं उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टला मंजुरी गेल्या आठवड्यात दिली. आता या प्रोजेक्टच्या अध्यक्षपदी मुंबईचे माजी आय़ुक्त इकबाल सिंह चहल यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी असलेल्या चहल यांची राज्य मंत्री पदाचा दर्जा असलेल्या पदावर नियुक्ती झाल्यानं चर्चा रंगली आहे..सध्या इकबाल सिंह चहल हे राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आहेत. ते ३१ जानेवारीला निवृत्त झाल्यानंतर मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारतील. राज्याच्या मुख्य सचिव पदाच्या शर्यतीत इकबाल सिंह चहल यांचं नाव होतं. पण त्यांचेच सहकारी राजेश अग्रवाल यांनी बाजी मारली होती..Pune : लग्नात ५० तोळे सोनं, नंतर ३५ लाख रोकड दिली, मुलगा हवा म्हणून गर्भपात करायला लावला; इंजिनिअर विवाहितेनं संपवलं जीवन.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट उभारला जाणार आहे. याअंतर्गत ५ कोटी चौरस फूट क्षेत्राचा विकास केला जाईल. यासाठी २० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यातील ३० टक्के निधी सरकार तर ७० टक्के निधी एमएसआयडीसी सरकार हमीद्वारे विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज म्हणून घेतला जाणार आहे. सध्या प्रकल्प सुरू करण्यासाठी महामंडळाला १०० कोटींचा प्राथमिक निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आलीय..आयएएस इकबाल सिंह चहल यांच्याकडे प्रशासन, प्रोजेक्ट व्यवस्थापन यासह केंद्रीय आणि राज्यातील यंत्रणांसोबत समन्वयाचा मोठा अनुभव आहे. त्यांनी ३६ पेक्षा जास्त वर्षे प्रशासनात काम केलं असून ३१ जानेवारीला ते निवृत्त होणार आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांची मुंबई पोलीस हाऊसिंद टाउनशिप परियोजनेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती होणार आहे. हे पद राज्य मंत्री पदाच्या दर्जाचं असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.