Thane News: काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांचा भाजपमध्ये प्रवेश; पदाधिकाऱ्यांच्या पक्षत्यागावर संतोष केणेंचा माजी आमदारांवर थेट आरोप, म्हणाले...

Dombivli Politics News: डोंबिवलीत काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. काँग्रेसच्या वरिष्ठांनी परिस्थिती गंभीर केली आहे, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव संतोष केणे यांनी अशी नाराजी व्यक्त केली आहे.
शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

काँग्रेसच्या डोंबिवलीमधील माजी नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशानंतर काँग्रेसमधील पदाधिकाऱ्यांनी आपली खदखद व्यक्त केली आहे. कल्याणमधील माजी आमदारांनी काँग्रेसची परिस्थिती गंभीर करून ठेवली आहे, असा थेट आरोप त्यांनी पक्षातील वरिष्ठांवर केला आहे. भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत डोंबिवली काँग्रेसमधील माजी नगरसेवकांनी गुरुवारी भाजपात प्रवेश केला. यामुळे काँग्रेसला डोंबिवलीमध्ये मोठे खिंडार पडले आहे.

