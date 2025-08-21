Thane News: काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांचा भाजपमध्ये प्रवेश; पदाधिकाऱ्यांच्या पक्षत्यागावर संतोष केणेंचा माजी आमदारांवर थेट आरोप, म्हणाले...

काँग्रेसच्या डोंबिवलीमधील माजी नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशानंतर काँग्रेसमधील पदाधिकाऱ्यांनी आपली खदखद व्यक्त केली आहे. कल्याणमधील माजी आमदारांनी काँग्रेसची परिस्थिती गंभीर करून ठेवली आहे, असा थेट आरोप त्यांनी पक्षातील वरिष्ठांवर केला आहे. भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत डोंबिवली काँग्रेसमधील माजी नगरसेवकांनी गुरुवारी भाजपात प्रवेश केला. यामुळे काँग्रेसला डोंबिवलीमध्ये मोठे खिंडार पडले आहे. .आगामी पालिका निवडणुका लक्षात घेता पक्ष फोडाफोडीचे राजकारण सुरु झाले आहे. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात पदाधिकारी पक्ष प्रवेश करत आहेत. कल्याण डोंबिवलीमध्ये काँग्रेसचे नगरसेवक असून त्यातील 3 डोंबिवलीमध्ये आहेत. पदाधिकाऱ्यांच्या या पक्षप्रवेशानंतर काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव संतोष केणे यांनी आपली नाराजी उघड केली आहे. विधानपरिषदेचे माजी आमदार संजय दत्त यांच्यावर केणे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. .Solapur News: संविधान कधी स्वीकृत केले? शिक्षकांना येईना सांगता; विमुक्त जाती-जमाती कल्याण समिती दौऱ्यातील प्रश्न.कल्याण डोंबिवलीमधील काँग्रेसची परिस्थिती एका डायनोसोरने गंभीर करून ठेवली आहे. तो डायनोसोर दिल्लीत जाऊन बसला आहे. त्यांनी कधीही पक्ष संघटनेवर लक्ष दिलं नाही. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे सदस्य होण्यासाठी लागणारे आठ प्रदेश प्रतिनिधी निवडीसाठी केवळ त्यांनी आतापर्यंत प्रयत्न केले आहेत. या व्यतिरिक्त पक्षासाठी त्यांनी काही केलेलं नाही. तीन वेळा त्यांना विधानपरिषद दिली, तरी सुद्धा त्यांनी पक्ष संघटना बांधली नाही, असं ते म्हणाले आहेत..कल्याणच्या पक्ष कार्यालयासाठी जो निधी दिला तो सुद्धा त्यांनीच खाऊन टाकला असे केणे म्हणाले. संतोष केणे हे पक्षावर नाराज असल्याची चर्चा यामुळे सुरु झाली आहे. नाराज केणे सुद्धा पक्ष सोडणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे येत्या पालिका निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.