मुंबई

Navi Mumbai: माजी मंत्र्याचा अनधिकृत कारभार? मोरबे धरण क्षेत्रात अलिशान फार्म हाऊसची उभारणी, नवा वाद पेटण्याची शक्यता

Morbe Dam Illegal Farmhouse: नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मोरबे धरण क्षेत्रात अनधिकृत फार्म हाऊस उभारल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हा फार्म हाऊस माजी मंत्र्याचा असल्याच्या चर्चा असून नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
Morbe Dam Illegal Farmhouse

Morbe Dam Illegal Farmhouse

ESakal

Mansi Khambe
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नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या मोरबे धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात अनधिकृत फार्म हाऊसची उभारणी केली जात असल्याच्या प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे हा फार्म हाऊस माजी मंत्र्याचा असल्याची चर्चा होत आहेत. एकीकडे महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली जात असताना, दुसरीकडे माजी मंत्र्याकडून होत असलेले या अनधिकृत बांधकामामुळे चर्चांना उधाण आले आहे.

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