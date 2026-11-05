Navi Mumbai: माजी मंत्र्याचा अनधिकृत कारभार? मोरबे धरण क्षेत्रात अलिशान फार्म हाऊसची उभारणी, नवा वाद पेटण्याची शक्यता

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या मोरबे धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात अनधिकृत फार्म हाऊसची उभारणी केली जात असल्याच्या प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे हा फार्म हाऊस माजी मंत्र्याचा असल्याची चर्चा होत आहेत. एकीकडे महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली जात असताना, दुसरीकडे माजी मंत्र्याकडून होत असलेले या अनधिकृत बांधकामामुळे चर्चांना उधाण आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील मोरबे धरण परिसरात अतिक्रमण करून अलिशान फार्म हाऊस उभारल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील मौजे बोरगाव (खुर्द) येथे मोरबे धरणाच्या भागात हे हे अतिक्रमण करण्यात आले असून, सुरज मनोहर सामत यांनी या ठिकाणी 'मेसर्स सामत फार्म' नावाचे फार्म हाऊस आणि भलीमोठी आरसीसी सुरक्षा भिंत अनधिकृतरित्या उभारल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करणारी व्यक्ती ही राजकारणातील बडी हस्ती असल्याची चर्चा सर्वत्र आहे..Navi Mumbai: विमानतळ रस्त्यावर पादचाऱ्यांना प्रवेशबंदी, वाहतूक विभागाची अधिसूचना लागू.नवी मुंबई शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या या धरण परिसराची सुरक्षितता अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. शासनाच्या नियमांनुसार धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात व महत्तम पूर पातळीच्या लगत कोणत्याही प्रकारची बांधकामे, उत्खनन किंवा मानवी हस्तक्षेप करण्यास सक्त मनाई आहे. असे असतानाही सक्षम प्राधिकरणाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता जलाशयाच्या पात्रात थेट भराव टाकून हे बांधकाम करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे..ऑक्टोबर २०११, जानेवारी २०१३ आणि ऑक्टोबर २०१८ च्या सॅटेलाइट (गूगल) फोटोंवरून या अतिक्रमणाची पुष्टी झाली असून यामुळे धरणाच्या मूळ संरचनेला व जलस्त्रोताला धोका निर्माण झाला आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने या अनधिकृत बांधकामाबाबत वारंवार नोटीस पाठवल्या आहेत. याबाबतची अधिकृत कागदपत्रे महानगरपालिकेला देण्यात यावीत अशी नोटीस अनेक वेळा फार्महाऊस मालकाला पाठवूनही आजतागायत संबंधितांनी कागदपत्रे सादर केली नाहीत..Mumbai News: कारवाई करता म्हणजे उपकार नव्हे, उच्च न्यायालयाने महापालिकेसह प्राधिकरणांना फटकारलं.वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मोरबे धरणाच्या पात्रात भराव टाकून उभारण्यात आलेली सर्व फार्म हाऊसेस तसेच बंगल्यांची सखोल चौकशी करण्याचे थेट आदेश त्यांनी पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. सर्व बेकायदेशीर बांधकामांवर तातडीने कठोर कारवाई करून ती निष्कासित करण्यात यावीत, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.