Mumbai News: मुंबईच्या राजकारणात मोठी घडामोड! माजी महापौरांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली; भाजपमध्ये करणार प्रवेश?

बीएमसी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. ही पत्रकार परिषद शिवसेना भवन येथे झाली. विशेष म्हणजे, राज ठाकरे यांनी या पत्रकार परिषदेसाठी २० वर्षांनी शिवसेना भवनला भेट दिली. यावेळी दोन्ही ठाकरे बंधूंनी तीव्र शाब्दिक हल्लेही केले. मात्र यानंततर मुंबईत उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसेल आहे. .ठाकरे बंधूंनी एक वचन दिले की, जर त्यांचे पक्ष मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत आले तर ते मुंबईकरांसाठी काय करतील? दोन्ही ठाकरे बंधूंनी ही माहिती दिली. ठाकरे बंधूंचे एकत्र येणे आणि हे वचन देणे हा एक ऐतिहासिक दिवस मानला जात आहे. उद्धव ठाकरेंचा पक्ष मुंबईत मजबूत आहे. मुंबईतील बहुतेक मराठी भाषिक लोक ठाकरे कुटुंबात रस घेतात. परिणामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मुंबईकरांनी ठाकरेंना मोठ्या संख्येने मतदान केले..BMC Election: युती जाहीर होताच फाटाफूट! वंचितच्या हट्टामुळे काँग्रेसचा गेम बिघडला; उमेदवार कायम ठेवल्याने डोकेदुखी वाढली.त्यानंतर मुंबई महानगरपालिका निवडणुका सुरू आहेत. या महापालिका निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. ठाकरेही एक आघाडी तयार करत आहेत. या निवडणुकीचा प्रचार आणखी रोमांचक होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान ठाकरे यांना धक्का बसला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील एका वरिष्ठ महिला पदाधिकाऱ्याने तिच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे..शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्या आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी महापौर शुभा राऊल यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. शुभा राऊल या शिव आरोग्य सेनेच्या अध्यक्षा देखील होत्या. त्यांनी शिव आरोग्य सेनेच्या अध्यक्षपदाचाही राजीनामा दिला आहे. शुभा राऊल यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा पत्र दिले आहे. यामध्ये त्यांनी पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा आणि शिव आरोग्य सेनेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असल्याचे म्हटले आहे..शुभा राऊळ भाजपमध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे. भाजप नेते आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत त्या पक्षात सामील होण्याची शक्यता आहे. त्यांचा भाजप प्रवेश समारंभ दहिसर येथे होणार आहे. निवडणुकीदरम्यान त्यांनी पक्ष सोडला असल्याने ठाकरे यांच्या पक्षासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. शुभा राऊळ यांचा राजीनामा की नाराजी अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. .बीएमसी निवडणुकीत 'या' वॉर्डमध्ये हाई-वोल्टेज लढत! कुख्यात गुंडाच्या दोन बहिणी आमनेसामने; राजकीय रणसंग्राम रंगणार.त्यांनी फक्त तीन ते चार ओळींचे राजीनामा पत्र लिहिले आहे. त्यांनी भाजप नेते आशिष शेलार आणि प्रवीण दरकेकर यांची भेट घेतल्याचेही कळले आहे. त्यामुळे त्या भाजपमध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे. भाजपमध्ये सामील झाल्यानंतर त्या आपल्या राजीनाम्याचे कारण स्पष्ट करू शकतात. त्यामुळे त्या काय म्हणतात यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.