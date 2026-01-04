मुंबई

Mumbai News: मुंबईच्या राजकारणात मोठी घडामोड! माजी महापौरांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली; भाजपमध्ये करणार प्रवेश?

Shubha Raul Resignation: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. माजी महापौरांनी पक्षाला रामराम ठोकला आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे.
Uddhav Balasaheb

Uddhav Balasaheb

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बीएमसी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. ही पत्रकार परिषद शिवसेना भवन येथे झाली. विशेष म्हणजे, राज ठाकरे यांनी या पत्रकार परिषदेसाठी २० वर्षांनी शिवसेना भवनला भेट दिली. यावेळी दोन्ही ठाकरे बंधूंनी तीव्र शाब्दिक हल्लेही केले. मात्र यानंततर मुंबईत उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसेल आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Uddhav Thackeray
BMC
mayor
Mumbai BMC Elections
Mumbai Municipal Corporation Election
bmc election
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com