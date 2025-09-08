Mumbai News: मुंबईकरांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार; बेस्टच्या ताफ्यात नव्या इलेक्ट्रिक बस दाखल

मुंबई : बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) आणि पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटीच्या मुंबादेवी मोबिलिटी भागीदारीतून मुंबईत १२ मीटर लांबीच्या ४ अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस दाखल झाल्या आहेत. कुलाबा येथील बेस्ट मुख्यालयात झालेल्या समारंभात या बसचे लोकार्पण महाव्यवस्थापक आशिष शर्मा यांच्या हस्ते करण्यात आले. हरित गतिशीलतेकडे वाटचाल करण्याच्या दिशेने बेस्ट उपक्रमाचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे..मुंबईसाठी २५० इलेक्ट्रिक बस ताफा सुरू करण्याच्या महत्वाकांक्षी योजनेची ही सुरुवात असून, शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला आधुनिक स्वरूप देतानाच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हे एक निर्णायक पाऊल ठरणार आहे. सुरुवातीला या बसेस ओशिवरा डेपोमधून कार्यरत राहणार असून, ज्या मार्गांवर प्रवाशांची मोठी मागणी आहे. त्या ठिकाणी त्यांचा वापर करण्यात येईल..एखाद्या देशात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यासाठी कोणती सिस्टीम वापरतात? वाचा संपूर्ण प्रक्रिया.पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटीने डिझाइन व निर्मिती केलेल्या या बस प्रवाशांच्या सोयीसह उपयुक्त आहेत. १२ मीटर लांबीच्या या लो-फ्लोअर बसमध्ये ३६ प्रवाशांसाठी आसनव्यवस्था असून व्हीलचेअर प्रवेश व फोल्डेबल आसनांची सुविधाही आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग प्रवाशांसाठी प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. ३६६.६६ केडब्ल्यूएच क्षमतेच्या एलएफपी बॅटरीसह या बसेस एका चार्जवर २५० किमी अंतर पार करू शकतात. पीएमएसएम मोटर तंत्रज्ञानामुळे बस अधिक कार्यक्षम व पर्यावरणपूरक ठरते..महाव्यवस्थापक आशिष शर्मा यांनी सांगितले की,"पर्यावरणपूरक बसगाड्यांमुळे पर्यावरणाचे रक्षण तर होणार आहेच शिवाय प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा ही उपलब्ध होणार आहे.उर्वरित बसगाड्या लवकरात लवकर ताफ्यात दाखल करून आवश्यकतेनुसार चालवल्या जातील.".आधी लोखंडाचा तुकडा, आता राईसमध्ये झुरळ; कल्याणातील रामदेव हॉटेलमध्ये पुन्हा निष्काळजीपणाचा कळस .या वेळी पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटीच्या सीईओ डॉ. आंचल जैन म्हणाल्या, “मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रगत ध्येयात भागीदार होण्याचा आम्हाला अभिमान आहे. नियोजित वेळेआधी बसेस सुपूर्द करणे म्हणजे प्रशासन आणि उद्योग यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे उत्तम उदाहरण आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.