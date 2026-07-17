मुंबई

Arnala Sea: नमाज पठणासाठी घरातून निघाले अन् अर्नाळा समुद्रावर पोहोचले; भरतीच्या पाण्यात ४ मुले बेपत्ता

Arnala Sea Youth Drowning Case: अर्नाळा समुद्रात चार मुले बेपत्ता झाल्याची घटना घडली. यावेळी दोघांना वाचवण्यात यश आले आहे. तसेच एकाचा मृतदेह आढळला असून दुसऱ्याचा शोध सुरु असल्याची माहिती आहे.
Arnala Sea Youth Drowning Case

Arnala Sea Youth Drowning Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नालासोपारा : विरारच्या अर्नाळा समुद्रात पोहण्यासाठी आलेली चार मुले गुरुवारी (ता. १६) सकाळी बुडाली. त्यातील दोघांना गस्तीवरील पोलिस, जीवरक्षकांनी वाचवले, तर दोघे भरतीच्या पाण्यात बेपत्ता झाले आहेत.

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