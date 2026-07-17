Arnala Sea: नमाज पठणासाठी घरातून निघाले अन् अर्नाळा समुद्रावर पोहोचले; भरतीच्या पाण्यात ४ मुले बेपत्ता

नालासोपारा : विरारच्या अर्नाळा समुद्रात पोहण्यासाठी आलेली चार मुले गुरुवारी (ता. १६) सकाळी बुडाली. त्यातील दोघांना गस्तीवरील पोलिस, जीवरक्षकांनी वाचवले, तर दोघे भरतीच्या पाण्यात बेपत्ता झाले आहेत. .वसई-विरार महापालिकेचे अग्निशमन दलासह आणि भारतीय तटरक्षक दलाच्या हेलिकॉप्टरने शोधकार्य सुरू आहे. सायंकाळपर्यंत त्या मुलांचा शोध लागला नाही. शोएब झाकीर अहमद खान (वय १७), आयन झाकीर हुसेन मंडळ (१९) अशी बेपत्ता मुलांची नावे आहेत. तर मोहम्मद अब्दुल हसमुद्दीन शेख (१९), साद अक्षर खान (१६) अशी वाचवलेल्या मुलांची नावे आहेत. ही चारही मुले नालासोपारा येथील आहेत..Thane News: आईच्या कुशीत चिमुकले बाळ निवांत झोपले, सकाळी उठताच जे दिसलं त्यानं पायाखालची जमीनच सरकली, कल्याणमध्ये काय घडलं?.सर्व जण सकाळी ६ वाजता नमाज पठण करण्यासाठी जातोय, असे सांगून घराबाहेर पडले होते. त्यानंतर एकाच मोटारसायकलवर बसून ते अर्नाळा समुद्रकिनाऱ्यावर पोहण्यासाठी आले होते. 'आम्ही रात्रीही किनाऱ्यावर शोधकार्य सुरूच ठेवणार आहोत,' असे अर्नाळ्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सतीश निकम आणि अग्निशमन दलाचे अधिकारी किशोर पाटील यांनी सागितले..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्नाळाच्या समुद्रात बुडालेल्या दोन मुलांपैकी २४ तासानंतर एका मुलाचा मृतदेह मिळाला आहे. अर्नाळा बंदरपाडा येथील जेटी जवळ मच्छीमारच्या जाळ्यात अडकल्याने मृतदेहाचा शोध लागला आहे. आयन झाकीर हुसेन मंडळ (१९) असे मृतदेह मिळालेल्या मुलाचे नाव आहे. तर शोएब झाकीर अहमद खान याचा अद्याप शोध सुरू असल्याची माहिती आहे. काल पावणे दहा वाजता ही दोन्ही मुल अर्नाळा समुद्रातील भरतीच्या पाण्यात बुडाली होती..Coastal Road: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुंबई कोस्टल रोडसंदर्भात नवीन वाहतूक नियम लागू, महापालिकेचा निर्णय .नालासोपाऱ्यात तरुणाची अर्धनग्न धिंडनालासोपाऱ्यात एका टोळक्याने तरुणाची रस्त्यात अर्धनग्न धिंड काढल्याची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातून उघड झाली आहे. संबंधित तरुणाने एका महिलेची छेड काढल्याचा त्याच्यावर आरोप करीत, हा प्रकार घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. नालासोपारा पूर्व मोरेगाव परिसरात बुधवारी (ता. १५) ही घटना घडली, मात्र या सर्व घटनेबाबत तुळिंज पोलिस ठाण्यात कोणतीही तक्रार आली नसल्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय जाधव यांनी सांगितले..नालासोपारा पूर्व मोरेगाव परिसरात तरूणाचे के कापून, नालासोपारा पूर्वेतील मोरेगाव परिसरात तरुणाचे केस कापून, अर्धनग्न करून रस्त्यातून पायी चालत आहे. त्याच्या पाठीमागे सात ते आठ दुचाकीवरील १० ते १२ जण दिसत आहेत. हे सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.