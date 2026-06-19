अवघ्या 3 मिनिटांत घडला चमत्कार! श्वास थांबला, हृदय बंद पडलं... पण डॉक्टरांच्या तत्परतेने चिमुकलीला नवजीवन मिळालं

मुंबई : कांदिवलीतील पालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तत्पर उपचार करून ४ महिन्यांच्या मरियमचा जीव वाचवला. विशेष म्हणजे, मरियमला रुग्णालयात आणण्यात आले तेव्हा तिच्या हृदयाचे ठोके पूर्णपणे बंद झाले होते..मालवणी परिसरातील मरियमला ८ जूनपासून ताप आणि उलट्यांचा त्रास सुरू झाला होता. तिला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला, शरीर ताठर झाले आणि डोळे फिरू लागले. सुरुवातीला तिला एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने तिला शताब्दी रुग्णालयात हलवण्यात आले. डॉक्टरांनी तिला तातडीने व्हेंटिलेटरवर ठेवले..Mumbai Crime: प्रेयसीसोबत मुंबई फिरायला आला, पण तरुणानं अचानक टोकाचा निर्णय घेतला; इमारतीत गेला अन्... मुंबईत भयंकर घटना.बालरोग विभागाचे प्रमुख डॉ. राजाराम वेलिंग यांनी सांगितले की, मरियमला आणले तेव्हा तिच्या हृदयाचे ठोके शून्य होते. डॉक्टरांनी तत्काळ सीपीआरसह आपत्कालीन उपचार सुरू केले. श्वसनलिकेत ट्यूब टाकून व्हेंटिलेटरची मदत देण्यात आली. या वेगवान उपचारांमुळे अवघ्या तीन ते चार मिनिटांत मरियमच्या हृदयाचे ठोके पुन्हा सुरू झाले. तिच्या रक्तातील पीएच पातळी ६.६ इतकी धोकादायकरीत्या कमी होती..डॉक्टरांच्या मते, उपचारात थोडाही विलंब झाला असता तर मरियमचा जीव जाऊ शकला असता किंवा तिच्या मेंदूला गंभीर इजा होण्याची शक्यता होती. योग्य वेळी उपचार मिळाल्याने तिचा जीव वाचला. मरियमची आई जुबेदा (बदललेले नाव) यांनी डॉक्टरांचे आभार मानले. रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. अजय गुप्ता यांनी सांगितले की, तज्ज्ञ डॉक्टरांनी वेळेवर केलेल्या उपचारांमुळे हे यश शक्य झाले..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांचा रविवारी प्रवास आरामदायी होणार! लोकल वेळेनुसारच धावणार, का घेतला निर्णय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.