मुंबई

अवघ्या 3 मिनिटांत घडला चमत्कार! श्वास थांबला, हृदय बंद पडलं... पण डॉक्टरांच्या तत्परतेने चिमुकलीला नवजीवन मिळालं

Mumbai News: ४ महिन्यांच्या चिमुकलीला शताब्दी रुग्णालयाने नवजीवन दिलं आहे. हृदयाचे ठोके शून्य असलेल्या मुलीवर यशस्वी उपचार केल्याने थांबलेले हृदय पुन्हा धडधडल्याचे समोर आले आहे.
4 months old child got new life

4 months old child got new life

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : कांदिवलीतील पालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तत्पर उपचार करून ४ महिन्यांच्या मरियमचा जीव वाचवला. विशेष म्हणजे, मरियमला रुग्णालयात आणण्यात आले तेव्हा तिच्या हृदयाचे ठोके पूर्णपणे बंद झाले होते.

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