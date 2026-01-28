Mumbai : कारवाईच्या बहाण्याने घरात घुसले, २० लाखांसह १५ तोळे सोन्याची चोरी; चार पोलिसांना अटक

मुंबईत कारवाईच्या बहाण्याने घरात घुसून पोलिसांनी २० लाखांची रोकड आणि १५ तोळे सोन्याचे दागिने चोरल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीय. या प्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतर आता चारही पोलिसांना अटक करण्यात आलीय. या प्रकऱणी बांगलादेशी महिलेनं आरोप केले होते. तिच्या आरोपात तथ्य असल्याचं आढळल्यानंतर चेंबूरच्या आरसीएफ पोलीस पथकासह एका व्यक्तीला अटक करण्यात आल्याची माहिती समजते..आरसीएफ पोलिस ठाण्यातील दहशतवाद विरोधी कक्षात नियुक्त सहायक निरीक्षक विजय सुतार, अंमलदार योगेश खांडके, नेमाणे, महिला शिपाई मोरे अशी आरोपींची नावे आहेत. तक्रारदार महिला तुर्भे येथील बारमध्ये बारबाला म्हणून काम करतात. २ जानेवारी रोजी आरसीएफ पोलिस पथक महिलेच्या घरी चौकशीसाठी गेले होते..Mumbai : स्कूलबसने चिरडल्यानं एक वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, आजी गंभीर जखमी; नातीला आणायला गेल्यावर अपघात, घटना CCTVमध्ये कैद.महिला बांगलादेशी असल्यानं तिची चौकशी केली जात होती. त्या चौकशीवेळी महिलेनं आपण बांगलादेशी नागरिक असल्याची कबुली दिली होती. दरम्यान, पोलीसांच्या पथकाने चौकशीवेळी तिला बाहेर उभा असलेल्या पोलिसांच्या गाडीत बसवलं होतं. त्या वेळेत पोलिसांनी घरात घुसून २० लाखांची रोकड आणि १५ तोळे दागिन्यांची चोरी केली..चौकशीनंतर जेव्हा महिलेला आपल्या घरातले २० लाख रुपये आणि १५ तोळे सोने चोरी झाल्याचं समजलं तेव्हा तिने याबाबत विचारणा केली. पोलिसांनी यावर उडवाउडवीची उत्तरे देत आरोप फेटाळून लावले. पण महिलेनं या प्रकरणी वरिष्ठ पोलिसांकडे दाद मागितली आणि पाठपुरावा केला. शेवटी पोलिसांनी बारमालकाकडे काही रक्कम आणि काही दागिने सोपवले. पण तरीही महिला उर्वरित ऐवज आणि रोकड परत मिळावी यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे गेली. त्यानंतर तक्रार दाखल करून आरोपी पोलिसांना अटक करण्यात आलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.