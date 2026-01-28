मुंबई

Mumbai : कारवाईच्या बहाण्याने घरात घुसले, २० लाखांसह १५ तोळे सोन्याची चोरी; चार पोलिसांना अटक

Mumbai Police : एका बांगलादेशी महिलेची चौकशी करण्यासाठी पोलीस गेले असता त्यांनी तिच्या घरातून २० लाख रुपयांची रोकड आणि १५ तोळे सोन्याची चोरी केल्याचा प्रकार घडला होता. या प्रकरणी चार पोलिसांना अटक करण्यात आलीय.
Mumbai Crime Four Policemen Accused Of Rs 20 Lakh Theft

मुंबईत कारवाईच्या बहाण्याने घरात घुसून पोलिसांनी २० लाखांची रोकड आणि १५ तोळे सोन्याचे दागिने चोरल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीय. या प्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतर आता चारही पोलिसांना अटक करण्यात आलीय. या प्रकऱणी बांगलादेशी महिलेनं आरोप केले होते. तिच्या आरोपात तथ्य असल्याचं आढळल्यानंतर चेंबूरच्या आरसीएफ पोलीस पथकासह एका व्यक्तीला अटक करण्यात आल्याची माहिती समजते.

