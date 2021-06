महाराष्ट्रातील 6 जिल्ह्यांत आजपासून चौथा सिरो सर्वे

By

3000 नमुन्यांची चाचणी करणार, मुलांचा ही समावेश

मुंबई: आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या सहकार्याने इंडियन मेडिकल कौन्सिल ऑफ रिसर्च (आयसीएमआर) च्या वतीने सोमवारपासून महाराष्ट्रातील 6 जिल्ह्यांमध्ये चौथा सिरो सर्वे सुरू करण्यात आला आहे. या शेवटच्या सर्वेक्षणात सुमारे 3 हजार नमुने घेण्यात येणार असून या विषाणूचा किती परिणाम झाला आहे, हे यातून कळेल. राज्यातील कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने लाखो लोकांना संसर्ग झाला आहे. (Fourth sero survey in 6 districts of Maharashtra from today)

हजारो लोकांनीही आपला जीव गमावला. असे बरेच लोक आहेत ज्यांना विषाणूची लागण झाली आहे, परंतु त्यांना कोणत्याही प्रकारची आरोग्य समस्या उद्भवली नाही. म्हणजेच, त्यांना विषाणूची लागण झाली आणि त्यांना त्याबाबत माहितीही नाही. कोरोना विषाणूंविरूद्ध लढण्यासाठी त्या व्यक्तीच्या शरीरात अँटी-बॉडीज तयार होतात. सिरो सर्वेक्षणात या विषाणूचा विस्तार किती प्रमाणात झाला आहे याचा शोध लावला जातो.

चौथा सिरो सर्व्हेचे नोडल अधिकारी व राज्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांनी सांगितले की, सेरो सर्व्हेक्षणात 6 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली असून त्यात बीड, नांदेड, परभणी, जळगाव, अहमदनगर आणि सांगलीचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून 400 नमुने घेतले जातील, त्याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यातील रूग्णालयात कार्यरत 100 आरोग्यसेवा कामगारांचे नमुनेही तपासणीसाठी घेतले जातील. एकूण 3000 नमुन्यांची चाचणी केली जाईल.

720 मुलांचे नमुने घेतले जातील

तिसऱ्या लाटेसंदर्भात, तज्ञांच्या विश्वासानुसार, मुलांना त्याचा जास्त त्रास होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत 6 ते 18 वर्षांच्या मुलांना चौथ्या सेरो सर्वेक्षणात समाविष्ट केले गेले आहे. या सिरो सर्व्हेमध्ये 6 जिल्ह्यातील 720 मुलांचे नमुनेही घेण्यात येणार आहेत. या सिरो सर्व्हेक्षणातून हे कळेल की राज्यातील किती मुलांना या विषाणूचा संसर्ग झाला आणि त्यांना याविषयीची माहिती नाही.

सिरो सर्वेक्षण किती महत्वाचे आहे?

कोरोना महामारी संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्रासाठी नवीन आहे. याविषयी शास्त्रज्ञ आणि डॉक्टरांना कोणतीही माहिती नाही. म्हणूनच, साथीच्या रोगाशी संबंधित मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी सिरो सर्वेक्षण केले जाते जेणेकरुन भविष्यात रोगाशी लढा देण्याचे धोरण तयार केले जाऊ शकते. सिरो सर्व्हेद्वारे शास्त्रज्ञ आणि डॉक्टर या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करतात.

तयार झालेल्या अँटी-बॉडीज लोकांमध्ये संसर्ग रोखण्यासाठी भिंत म्हणून कार्य करतात. याला हर्ड इम्युनिटी असे म्हणतात. सिरो सर्वेक्षणामुळे याचा शोध घेण्यास मदत होते. सिरो सर्वेक्षणातून देशातील किती टक्के लोकसंख्येत अँटी-बॉडीज आहे? तज्ञांच्या मते, जेव्हा 60-70% लोकसंख्येमध्ये अँटी-बॉडीज विकसित होतात, तेव्हा हर्ड इम्युनिटी तयार होईल. देशातील कोणत्या भागात आणि कोणत्या वयातील लोकांना जास्त संसर्ग होतो? किती लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आणि संक्रमित लोकांमध्ये अँटी-बॉडीज किती काळ राहतील हे या सिरो सर्वेतून स्पष्ट होते.