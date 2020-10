मालमत्ता गुंतवणूकीच्या नावाखाली 7 हजार गुंतवणूकदारांची फसवणूक, 700 कोटींना गंडा

मुंबई: मालमत्ता गुंतवणूकीच्या नावाखाली सात हजार गुंतणूकदारांची 700 कोटी रुपयांची फसवूणूक केल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने(ईओडब्ल्यू) बंगळुरूतील कंपनीच्या नऊ संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. कंपनीच्या बंगळुरू आणि मुंबईतील कार्यालयावर आर्थिक गुन्हे शाखेने शोध मोहिम राबवली आहे. याप्रकरणी तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. एक्सपॅट प्रोजेक्टस् अँड डेव्हलपमेंट प्रा. लि. आणि कंपनीच्या नऊ संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी लुक आऊट नोटीसही जारी करण्यात आली आहे. ही कंपनी बंगळुरू येथील नोंदणीकृत असून तिचे बंगळुरू, मुंबई आणि पुण्यात कार्यालये आहेत. मुंबईतील कुर्ला येथील कोहिनूर मॉलमध्ये कंपनीचे कार्यालय आहे. शेती आणि बिगर शेती जमिनीत गुंतवणूकीबाबत आमिष दाखवल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यांनी गुंतवणूकदारांना 70 टक्के रक्कम हफ्त्यांनी भरायचे आणि 70 टक्के रक्कम झाल्यानंतर नोंदणी करून उर्वरीत 30 टक्के रक्कम भरायची योजना आणली होती. जर कंपनीत गुंतणूकदारांना प्लॉट देण्यास असमर्थ ठरली, तर उर्वरीत रक्कम अतिरिक्त दोन टक्के व्याजावर परत करेल असे आश्वासन दिली होते. अधिक वाचाः उपनगरी गाड्यांमधून प्रवासाची वर्तमानपत्र विक्रेत्यांना संमती द्या, विक्रेत्यांची महापौरांकडे मागणी सुरूवातीला कंपनीने त्यांचे आश्वासन पूर्ण केले, पण त्यानंतर गुंतणूकदारांचे पैसे थकण्यास सुरूवात झाली. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या प्राथमिक तपासात 2013 पासून सात हजार गुंतणूकदारांचे 700 कोटी रुपये थकले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आतापर्यंत 400 हून अधिक गुंतवणूकदार कागदपत्रांसह आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आले असून त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आलेत. गुंतवणूकदारांमध्ये महाराष्ट्रातील पुणे आणि मुंबई, कर्नाटकातील बंगळुरू, गोवा आणि इतर राज्यांतील नागरिकांचाही समावेश आहे. काही गुंतवणूकदार अनिवासी भारतीयही असल्याचे अधिकाऱ्यानं सांगितले. याप्रकरणी आम्ही गुन्हा दाखल केल्याचे सहपोलीस आयुक्त(आर्थिक गुन्हे) राजवर्धन सिन्हा यांनी सांगितले. अधिक वाचाः तेजस एक्सप्रेस 17 ऑक्टोबरपासून धावणार, आजपासून तिकीट आरक्षण सुरू गुंतवणूकीच्या पैशांतून रायगडमध्ये जिल्ह्यात जागा खरेदी करण्यात आल्याचा संशय आहे. तरी कंपनीने हा पैसा कुठे गुंतवला आहे आहे, याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखा अधिक तपास करत आहे. याप्रकरणी भादंवि कलम 406, 409, 420, 120(ब), 34 सह महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्याच्या(एमपीआयडी) कलम 3 आणि 4 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी गुंतवणूकीसाठी विशेष तपास पथकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. लिसलोत लुडूस्वामी रेड्डी यांच्या तक्रारीवरून याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांचे 63 लाख 76 हजार रुपये यात गुंतवले होते. कंपनीचा पुण्यातही प्लॉट असून याप्रकरणी पुणे पोलिसांनीही एक गुन्हा दाखल केला असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. ----------------------------- (संपादनः पूजा विचारे) Fraud of 7 thousand investors in name of property investment fraud Rs 700 crore

