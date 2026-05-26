कला, नृत्य आणि विज्ञानाचा संगम... मुंबईत ओपन सायन्स पार्क साकारतंय! विज्ञान शिकणं होणार आणखी रंजक

मुंबई : मुंबईतील चर्नी रोड येथे असलेल्या महाराष्ट्र राज्य जवाहर बाल भवनच्या आवारात 'मुक्त विज्ञान उद्यान' (Open Science Park) उभारण्यात येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी ही घोषणा केली. या प्रसंगी, सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट आणि महाराष्ट्र राज्य जवाहर बाल भवन यांच्यात एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. .मुख्यमंत्री यांनी असे नमूद केले की, महापौर रितू तावडे यांनी महापालिका शाळांमधील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना या केंद्राशी जोडण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला मदत होईल. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, ४ ते १६ वयोगटातील मुलांच्या कल्पनाशक्तीला आणि सृजनशीलतेला वाव देण्यासाठी ही संस्था सातत्याने कार्यरत आहे. नवीन इमारतीच्या तळमजल्यावर अद्ययावत सभागृह आणि सुसज्ज ग्रंथालय उभारण्यात आले आहे..पहिल्या मजल्यावर नृत्य कक्ष, नाट्य कक्ष आणि संगीत कक्ष उभारण्यात आले आहेत. दुसऱ्या मजल्यावर विद्यार्थ्यांच्या सादरीकरणासाठी एक व्यासपीठ, तसेच शिल्पकला आणि चित्रकला कक्ष बांधण्यात आले आहेत. या इमारतीत तीन सभागृहे असून, प्रत्येकाची आसनक्षमता १०० विद्यार्थ्यांची आहे..एकाच वेळी ५०० विद्यार्थी विविध कला प्रकारांमध्ये प्रशिक्षण घेऊ शकतात. दरवर्षी सुमारे १,००,००० विद्यार्थी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन घेतील, अशी अपेक्षा आहे. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात 'बालभवन' स्थापन करण्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीची १२ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त, 'राष्ट्रनिर्माणाची तपपूर्ती' या विशेष स्मरणिकेचा प्रकाशन समारंभ सोमवारी दादर येथील रवींद्र नाट्यमंदिरात पार पडला..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले की, एकेकाळी जगासमोर याचक म्हणून उभी राहणारी तीच भारतभूमी, आता पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अभिमान आणि स्वाभिमानाने ताठ मानेने उभी आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार, गेल्या दहा वर्षांत २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले आहे—जे मोदी सरकारच्या गरिबाभिमुख कल्याणकारी धोरणांचे एक महत्त्वपूर्ण यश आहे.