महिला आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी ऐतिहासिक पाऊल! मुंबईत ‘BYGSY’ मोफत सुरक्षा सेवा सुरू; टॅक्सी-रिक्षा प्रवास होणार अधिक सुलभ

मुंबई : प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत गृह विभाग आणि परिवहन विभागाच्या सहकार्याने 'BYGSY' नावाचा एक नाविन्यपूर्ण आणि मोफत उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. ही योजना २३ जानेवारी वसंत पंचमी रोजी अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली. मुंबई हे भारतातील पहिले शहर आणि महाराष्ट्र हे हे तंत्रज्ञान सादर करणारे पहिले राज्य बनले..याबाबत बोलताना वाहतूक आयुक्त विवेक भीमनवार म्हणाले की, सामाजिक जाणीवेने सुरू झालेला हा प्रकल्प भविष्यात महिला सुरक्षेचा एक नवा अध्याय लिहिणार आहे. या कार्यक्रमाला सहपरिवहन आयुक्त शैलेश कामत, उपवाहतूक आयुक्त अजित बोगार्डे, मुख्य प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पाटील आणि 'बिगसी'चे संस्थापक प्रोफेसर निरंजन भट्ट हे देखील उपस्थित होते. महाराष्ट्र पोलीस, मोटार वाहतूक विभाग, वाहतूक पोलीस आणि ईटीएस ३६० टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स यांच्या सहकार्याने मुंबई आणि राज्यभरातील काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षांसाठी ही सेवा सुरू करण्यात आली ..Mumbai News: आरोग्य, शिक्षण अन् हक्काचे घर मिळणार! शिंदेसेनेच्या भन्नाट योजनांची घोषणा; कोणाला होणार फायदा? .वाहतूक आयुक्त भीमनवार म्हणाले की, शहरीकरणामुळे महिलांचा कामाचा प्रवास वाढला आहे आणि कुटुंबे नेहमीच त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंतित असतात. दिल्लीतील निर्भया घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर गांभीर्याने घेतला गेला. या पार्श्वभूमीवर, ETS 360 टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्सचे संस्थापक प्रो. भट्ट आणि त्यांच्या टीमने सामाजिक जबाबदारी म्हणून, महिलांना कोणत्याही आर्थिक ओझ्याशिवाय सुरक्षा प्रदान करणारा पर्याय विकसित केला..कोरोना काळातील अडचणी, प्रशासकीय नियमांचा अभाव आणि तांत्रिक आव्हाने असूनही, त्यांनी हार मानली नाही आणि वाहतूक विभाग, पोलीस यंत्रणा आणि कमांड कंट्रोल सेंटरशी समन्वय साधून हा प्रकल्प साकारला. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक प्रवासी वाहनात वाहन स्थान आणि ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) आणि पॅनिक बटण बसवणे अनिवार्य केले. ही सुविधा पूर्णपणे मोफत आहे. राज्य सरकार, चालक किंवा नागरिकांसाठी कोणताही खर्च नाही. या योजनेला कॉर्पोरेट निधी, देणग्या आणि कॉर्पोरेट प्रायोजकत्वाद्वारे निधी दिला जात आहे. परिवहन आयुक्त भीमनवार यांनी या उपक्रमाबद्दल व्यापक जागरूकता निर्माण करण्याचे आवाहन केले..MSRTC: पर्यटकांसाठी आनंदवार्ता! आता देवदर्शन स्वस्तात होणार, खर्च वाचणार; एसटी महामंडळाची नवी योजना .महिला सुरक्षेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा उपक्रम देशासाठी एक आदर्श ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला. प्रवाशांच्या सीटसमोर आणि ड्रायव्हरच्या बाजूला QR कोड असलेले ड्रायव्हर/वाहन ओळख पटल बसवलेले असतात. बिगसी अॅपद्वारे QR कोड स्कॅन केल्याने गुगल मॅप्सवर वाहनाचा मार्ग दिसतो. अॅपमध्ये एक SOS बटण समाविष्ट आहे, जे सक्रिय झाल्यावर, वाहन, ड्रायव्हर आणि प्रवाशांची माहिती थेट पोलिस नियंत्रण कक्ष ११२ ला पाठवते. त्यानंतर जवळची पेट्रोलिंग पोलिस व्हॅन वाहन शोधून काढेल आणि अंदाजे ५ ते ६ मिनिटांत मदत पुरवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.