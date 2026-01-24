मुंबई

महिला आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी ऐतिहासिक पाऊल! मुंबईत ‘BYGSY’ मोफत सुरक्षा सेवा सुरू; टॅक्सी-रिक्षा प्रवास होणार अधिक सुलभ

BigC Women Safety Service Mumbai News: महिलांच्या सुरक्षेसाठी मुंबईत "बिगसी" नावाची मोफत तंत्रज्ञान सेवा सुरू करण्यात आली आहे. काळ्या आणि पिवळ्या टॅक्सी आणि ऑटोमध्ये लाईव्ह ट्रॅकिंग आणि एसओएस वैशिष्ट्ये सुरक्षिततेला एक नवीन आयाम जोडतील.
मुंबई : प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत गृह विभाग आणि परिवहन विभागाच्या सहकार्याने 'BYGSY' नावाचा एक नाविन्यपूर्ण आणि मोफत उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. ही योजना २३ जानेवारी वसंत पंचमी रोजी अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली. मुंबई हे भारतातील पहिले शहर आणि महाराष्ट्र हे हे तंत्रज्ञान सादर करणारे पहिले राज्य बनले.

