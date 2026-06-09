मुंबईतील विद्यार्थ्यांना मोठी संधी! मोफत कुस्ती आणि जिम्नॅस्टिक प्रशिक्षण, फ्री नाश्ता... मोफत स्पोर्ट्स कॅम्पसाठी अर्ज कसा करायचा?

मुंबई : ज्या मुंबईकर विद्यार्थ्यांना आपल्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या खेळ आणि फिटनेससाठी समर्पित करायच्या आहेत, त्यांच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुंबई शहरातील जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयांतर्गत असलेले जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र, कुस्ती आणि जिम्नॅस्टिक्ससाठी उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करत आहे. तळागाळातील क्रीडा प्रतिभेला प्रोत्साहन देणे आणि योग्य मार्गदर्शन करणे हा या विशेष उपक्रमाचा उद्देश आहे. .मुंबई शहर जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि खाजगी क्रीडा क्लबमधील खेळाडूंना या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन मोठ्या संख्येने शिबिरात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. मुंबई प्रशासनाने दोन्ही खेळांसाठी वेगवेगळ्या तारखांना आणि ठिकाणी प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली आहे. जिम्नॅस्टिक्स प्रशिक्षण शिबिर ९ जून ते १८ जून २०२६ या कालावधीत होणार आहे. यासाठी मुंबईतील वडाळा येथील बीपीसीए कॉलेजला प्रशिक्षण केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे..Mumbai Monsoon: मान्सून कोकणात, पण मुंबईत कधी? पुढील 4-5 दिवस कसं असेल हवामान? बाहेर पडण्याआधी चेक करा.कुस्ती प्रशिक्षण शिबिर १५ जून ते २४ जून २०२६ या कालावधीत माटुंगा येथील लाल बहादूर शास्त्री व्यायामशाळेत आयोजित केले जाईल. तुम्हाला किंवा तुमच्या मुलांना या उन्हाळी शिबिरात सहभागी व्हायचे असल्यास, अधिक माहिती आणि नोंदणीसाठी तुम्ही क्रीडा विभागाने दिलेल्या या क्रमांकांवर थेट संपर्क साधू शकता.कुस्ती शिबिरासाठी: दत्तात्रय माने (मोबाईल नं: ८८८८८५१६२२)जिम्नॅस्टिक्स कॅम्पसाठी: फुलचंद कराड (मोबाईल नं: ९८२३७२९०२८).मुंबई शहरात आयोजित कुस्ती आणि जिम्नॅस्टिक्सच्या उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिराचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते पूर्णपणे मोफत आहे. सहभागी खेळाडूंकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. इतकेच नव्हे तर, क्रीडा विभागाने शिबिरात सहभागी होणाऱ्या सर्व उत्साही खेळाडूंसाठी मोफत नाश्त्याचीही व्यवस्था केली आहे..Navi Mumbai: दुष्काळात तेरावा! उपनगरात विजेचं महासंकट, तळोजा उपकेंद्रात भीषण आग; वीजपुरवठा खंडित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.