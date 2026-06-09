मुंबई

मुंबईतील विद्यार्थ्यांना मोठी संधी! मोफत कुस्ती आणि जिम्नॅस्टिक प्रशिक्षण, फ्री नाश्ता... मोफत स्पोर्ट्स कॅम्पसाठी अर्ज कसा करायचा?

Mumbai Free Summer Camp: मुंबई शहर जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय विद्यार्थ्यांसाठी मोफत कुस्ती आणि जिम्नॅस्टिक्स उन्हाळी शिबिराचे आयोजन करत आहे. प्रशिक्षण आणि अल्पोपाहाराची सोय केली जाईल.
Free Summer Camp

Free Summer Camp

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : ज्या मुंबईकर विद्यार्थ्यांना आपल्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या खेळ आणि फिटनेससाठी समर्पित करायच्या आहेत, त्यांच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुंबई शहरातील जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयांतर्गत असलेले जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र, कुस्ती आणि जिम्नॅस्टिक्ससाठी उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करत आहे. तळागाळातील क्रीडा प्रतिभेला प्रोत्साहन देणे आणि योग्य मार्गदर्शन करणे हा या विशेष उपक्रमाचा उद्देश आहे.

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