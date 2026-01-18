Mumbai: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! दादर ते जेएनपीटी नवा मार्ग सुरू होणार; लोकलला मोठा दिलासा, पण कधीपासून?

मुंबई : मुंबईतील दादर ते नवी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला जोडणारा समर्पित मालवाहतूक मार्गिका लवकरच पूर्णपणे कार्यान्वित होईल. वृत्तानुसार, एप्रिलमध्ये त्याचे कामकाज सुरू होईल. त्याच्या उद्घाटनामुळे मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कची वेळेवर धावण्याची क्षमता सुमारे २ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. .एका वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्याच्या मते, या मार्गिकेच्या बांधकामामुळे पश्चिम रेल्वेच्या विद्यमान ट्रॅकवरील मालवाहतूक गाड्यांचा प्रचंड ताण कमी होईल. ज्यामुळे अधिक सोयीस्कर मार्ग आणि लोकल आणि मेल-एक्सप्रेस गाड्यांसाठी पुरेसा वेळ मिळेल. सध्या पश्चिम आणि मध्य रेल्वेने सामायिक केलेल्या ट्रॅकवर दररोज ५० ते ५५ मालवाहतूक गाड्या धावतात. या मालवाहतूक गाड्यांना वारंवार प्राधान्य दिल्यामुळे उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासी गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होतो आणि विलंब होणे सामान्य झाले आहे..Mumbai Water Supply: मुंबईकरांवर ४४ तासांची पाणीकपात! २० ते २२ जानेवारीला पाणी संकट; कोणत्या भागांवर परिणाम?.एप्रिलपासून, या सर्व मालवाहतूक गाड्या नवीन समर्पित मार्गिकेत हलवल्या जातील, ज्यामुळे सामायिक ट्रॅक प्रवासी रेल्वे ऑपरेशनसाठी पूर्णपणे उपलब्ध होईल. एका मालगाडीची लांबी दीड ते दोन मेल/एक्सप्रेस गाड्यांच्या बरोबरीची असते. त्यामुळे मालगाडीसाठी स्वतंत्र ट्रॅक उपलब्ध करून दिल्यास एकूण ट्रॅक क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल. याचा थेट परिणाम स्थानिक प्रवाशांवर होईल..स्थानिक गाड्या वेळेवर धावतील, स्थानिक परिषदा धावण्याची शक्यता कमी होईल आणि भविष्यात अतिरिक्त मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या चालवू शकतील. समर्पित मालगाडी कॉरिडॉरचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मालगाडी आणि प्रवासी रेल्वेचे कामकाज स्वतंत्र होईल. यामुळे केवळ सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता वाढणार नाही तर रेल्वे नेटवर्कची एकूण कार्यक्षमता देखील सुधारेल. येत्या काही महिन्यांत, प्रवाशांना कमी विलंब, चांगली वारंवारता आणि अधिक सोयीस्कर प्रवास अनुभव येण्याची अपेक्षा आहे..AI Prank: ‘एआय’ इमेजचा विखारी प्रँक, बनावट अजगरामुळे टेन्शन वाढलं; मुंबईत नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.