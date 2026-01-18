मुंबई

Mumbai: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! दादर ते जेएनपीटी नवा मार्ग सुरू होणार; लोकलला मोठा दिलासा, पण कधीपासून?

Dadar to JNPT Freight Corridor: दादर–जेएनपीटी समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. यामुळे मुंबई लोकलला मोठा दिलासा मिळणार आहे. पश्चिम रेल्वेवरील गर्दी कमी होणार आहे.
मुंबई : मुंबईतील दादर ते नवी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला जोडणारा समर्पित मालवाहतूक मार्गिका लवकरच पूर्णपणे कार्यान्वित होईल. वृत्तानुसार, एप्रिलमध्ये त्याचे कामकाज सुरू होईल. त्याच्या उद्घाटनामुळे मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कची वेळेवर धावण्याची क्षमता सुमारे २ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

