दोस्त दोस्त ना रहा! लग्न न करण्याचा सल्ला दिल्यानं हल्ला, ५२ वर्षीय मित्राला अटक

कोपरखैरणेत राहणाऱ्या एका व्यक्तीने लग्न करण्याचा सल्ला देणाऱ्या आपल्या मित्रावर चाकूने प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना सेक्टर-१९ मध्ये घडली. या हल्ल्यात त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर महापालिकेच्या रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. कोपरखैरणे पोलिसांनी संशयित आरोपी मित्रावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. .मित्राने केलेल्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या मित्राचे नाव तिलेश्वर डिलो ठाकूर (वय ३८) असे असून तो पनवेल येथे राहण्यास आहे. बुधवारी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास तिलेश्वर त्याचा मित्र विनोद सरजु यादव (वय ५२) याला भेटण्यासाठी कोपरखैरणे येथील त्याच्या घरी गेला होता. विनोद हा दारूच्या नशेत होता..Sangli : साक्षीदाराचं कोर्टात जाण्याआधी अपहरण, कर्नाटकात संपवलं अन् रचला बनाव; शिवसेना पदाधिकाऱ्यासह तिघांना अटक.गप्पा मारत असताना तिलेश्वरने त्याला लग्न करण्याचा सल्ला दिला. मात्र, या गोष्टीचा विनोदला राग आल्याने त्याने तिलेश्वरला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे तिलेश्वर हा घराबाहेर पडला असता विनोदने त्याचा पाठलाग केला आणि धारदार चाकूने त्याच्यावर वार केले..रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तिलेश्वरला नागरिकांनी वाशी येथील महापालिका रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे. या घटनेनंतर कोपरखैरणे पोलिसांनी जखमी तिलेश्वर याचा रुग्णालयात जाऊन जबाब नोंदवून विनोद यादव याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करुन त्याला अटक केली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक उमेश शेडगे या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.