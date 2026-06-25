मुंबई

Wildlife Conservation: मेळघाट ते रणथंबोर : गिधाडाची ‘गरुड’भरारी, गिधाडाचा राजस्थानपर्यंत ३,३३४ किलोमीटरचा प्रवास, असा केला प्रवास..

GPS tracked vulture migration across India: मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून मुक्त झालेल्या ‘X67’ या मादी गिधाडाने नैसर्गिक अधिवासात स्वतःचे अन्न शोधत २७ दिवसांत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ओलांडत रणथंबोरपर्यंत ३,३३४ किमीचा विक्रमी प्रवास केला.
Conservation Success Story: Vulture Covers 3,334 Km from Maharashtra to Rajasthan

Conservation Success Story: Vulture Covers 3,334 Km from Maharashtra to Rajasthan

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : महाराष्ट्रातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जानेवारी महिन्यात मुक्त केलेल्या एका गिधाडाने सुमारे ३,३३४ किलोमीटरचा प्रवास केला आहे. विविध राज्यांच्या सीमा ओलांडून हे गिधाड राजस्थानमधील रणथंबोर व्याघ्र प्रकल्पात पोहोचले असल्याची माहिती वन्यजीव तज्ज्ञांनी बुधवारी दिली.

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