Gulabrao Patil: केंद्राने निधी अडवल्याने ‘जलजीवन’ला खीळ; मंत्री गुलाबराव पाटील यांची माहिती, २५ हजार ६१ योजनांची कामे ठप्प!

मुंबई: राज्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत ५१ हजार, ५६० योजना समाविष्ट असून त्यापैकी २५ हजार ६१ योजनांची कामे केंद्र सरकारकडून निधी न आल्यामुळे ठप्प असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली. निधीची कमतरता असल्यामुळे कामावर विपरीत परिणाम झाला असून कामाची गती मंदावल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यातील २६ हजार, ४९९ योजनांची कामे पूर्ण झाली असून त्यापैकी १३ हजार, ४२६ योजनांचे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतर झाले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. सुभाष देशमुख यांनी जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे बंद असल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान प्रकाश सोळंके, नारायण कुचे, रत्नाकर गुट्टे, तानाजी मुळकुटे, सुहास कांदे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी व प्रश्न उपस्थित केले. गुलाबराव पाटील यांनी केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाला नसल्याचे कबुली दिली. तसेच केंद्र सरकारने सामंजस्य करारासह अन्य बाबींची पुर्तता करण्याची अट घातली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव काही दिवसात तयार होऊन तो केंद्र सरकारकडे जाईल. त्यानंतर पुढील निधीचा मार्ग मोकळा होईल, असेही सांगितले. केंद्र सरकारकडून हा निधी प्राप्त झाल्यानंतर ७५ ते ९९ टक्क्यापर्यंत कामे पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्य क्रमाने निधी देण्यात येईल. शिवाय राज्य सरकारला केंद्राकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात येईल, अशी माहिती दिली. योजना बंद पडू नयेत, यासाठी राज्य सरकारने ४८०० कोटी रुपये देयकांसाठी दिले आहेत. ज्या योजना लवकरात लवकर पूर्ण होणार आहेत, अशा योजनांचे क्रमवारी लावून त्यांना पैसे उपलब्ध करून दिले जातील. पैशा अभावी या योजना काही प्रमाणात थांबलेल्या असल्याचे गुलाबराव पाटील यांनी मान्य केले. दरम्यान, राज्यात २६ ते ५० टक्के काम झालेल्या योजनेपोटी १७८२ कोटी रुपये खर्च झाले असून या याेजना पूर्ण करण्यासाठी आणखी पाच हजार ४२२ कोटी रुपयांची गरज असल्याचे गुलाबराव पाटील म्हणाले.