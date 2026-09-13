आगमन मिरवणुकीत पुन्हा अपघात! ट्रॉली उलटल्याने गणेशमूर्ती कोसळली; अंगावर शहारा येणारा Video Viral

मुंबई : नालासोपारा येथे आगमन मिरवणुकीदरम्यान तोल गेल्यामुळे गणरायाची मूर्ती कोसळल्याची घटना घडली आहे. अचानक पडलेल्या पावसात गणपतीची मूर्ती प्लास्टिकने झाकली जात असताना तिचा तोल गेला आणि ती खाली कोसळली. या अपघातात चार ते पाच गणेशभक्त मूर्तीखाली अडकले होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सायंकाळी ६ ते ७ च्या दरम्यान नालासोपारा पश्चिम येथील 'यशवंत गौरव' परिसरात ही घटना घडली. गणपतीची मूर्ती कार्यशाळेतून मंडळाच्या ठिकाणी नेली जात असताना अचानक पाऊस सुरू झाला. पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी भक्त मूर्तीवर प्लास्टिकचा कागद टाकला जात असताना मूर्ती वाहून नेणारी ट्रॉलीचा तोल गेला, ज्यामुळे मूर्ती कलंडून खाली पडली..Konkan Railway: कोकणात जायचा प्रवास १० तासांचा, पण गाड्या ११ ते १२ तास लेट; गणपतीला जायचं कसं? प्रवाशांचा संताप.दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्यात मूर्ती पडल्यानंतर काही गणेशभक्त तिच्याखाली अडकल्याचे दिसत आहे. सुदैवाने, या अपघातात कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही. या अपघातानंतर माहिती मिळताच स्थानिक रहिवाशांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि बचावकार्य सुरू केले. स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने गणपतीची मूर्ती उचलून सुरक्षित करण्यात आली आणि त्यानंतर ती मंडळाच्या ठिकाणी नेण्यात आली..Mumbai News: गणेशोत्सवाची आठवडाभर सुट्टी; मात्र गुजराती, कॉन्व्हेंट शाळांचा सुट्टी देण्यास नकार, शिक्षण विभागाचे कारवाईचे संकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.