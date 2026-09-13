मुंबई

आगमन मिरवणुकीत पुन्हा अपघात! ट्रॉली उलटल्याने गणेशमूर्ती कोसळली; अंगावर शहारा येणारा Video Viral

Nalasopara Ganesh Murti Accident : नालासोपारा येथे आगमन मिरवणुकीदरम्यान तोल गेल्यामुळे गणरायाची मूर्ती कोसळल्याची घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.
Nalasopara Ganesh Murti Accident

Nalasopara Ganesh Murti Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : नालासोपारा येथे आगमन मिरवणुकीदरम्यान तोल गेल्यामुळे गणरायाची मूर्ती कोसळल्याची घटना घडली आहे. अचानक पडलेल्या पावसात गणपतीची मूर्ती प्लास्टिकने झाकली जात असताना तिचा तोल गेला आणि ती खाली कोसळली. या अपघातात चार ते पाच गणेशभक्त मूर्तीखाली अडकले होते.

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