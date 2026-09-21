टिटवाळ्यात गणपती विसर्जनावरुन दोन गटांत तुंबळ हाणामारी; भाजप-ठाकरे सेनेचे नेते, नगरसेवक भिडले, तणावाचं वातावरण

ठाणे: मुंबईत गणेशोत्सव थाटामाटात सुरु असताना ठाण्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. ठाणे जिल्ह्यात टिटवाळा येथे गणपती विसर्जन मिरवणुकीत दोन गटांमध्ये वाद होऊन हाणामारी झाल्याची घटना घडली आहे. 'कोणती गणपतीची मूर्ती विसर्जनासाठी आधी नेणार' या कारणावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर धक्काबुक्की आणि हाणामारीत झाल्याचे समोर आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे जिल्ह्यात टिटवाळा येथे रिजेन्सी सर्वम, श्रीकृष्ण हॉस्पिटल रोड, मनसे चौक आणि स्टेशन रोड या भागात ही घटना घडली. गणपती विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान 'कोणत्या गटाची गणपतीची मूर्ती विसर्जनासाठी आधी नेली जाईल', अशा किरकोळ कारणावरून दोन्ही गटात शाब्दिक वाद झाला. मात्र अवघ्या काही क्षणात या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले..रागात पाहिल्याने छातीवर सपासप वार..., मुंबईत गणेशोत्सवात रक्तरंजित थरार; 7 जणांकडून मंडळाच्या अध्यक्षाची हत्या.दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल होत मध्यस्थी करत वाद मिटवला. तसेच या घटनेनंतर पोलिसांनी कल्याण तालुका पोलिसांनी दोन्ही गटांतील ७० ते ८० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ज्यामध्ये भाजपचे माजी उपमहापौर आणि विद्यमान नगरसेविका उपेक्षा भोईर, त्यांचे पती शक्तिवान भोईर, तसेच ठाकरे गटाचे सदस्य आणि माजी नगरसेवक सुरेश भोईर यांच्यासह पदाधिकारी प्रदीप भोईर यांचा समावेश आहे..Mumbai: 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनाच्या नावाखाली ४ भाविकांना गंडा, बारावीतील विद्यार्थ्याला अटक.सात दिवसाच्या गणरायांचे विसर्जनसातव्या दिवशी रात्री ९ वाजेपर्यंत सहा हजार ४३६ गणेशमूर्ती आणि गौरींचे भावपूर्ण वातावरणात विसर्जन करण्यात आले. विसर्जन मिरवणुकांदरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही. महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, सातव्या दिवशी घरगुती आणि सार्वजनिक गणपतींसह गौरींचे विसर्जन मोठ्या प्रमाणावर झाले..रात्री ९ वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार, घरगुती गणेशमूर्ती ६,१२७, गौरी २१० आणि सार्वजनिक गणेशमूर्ती ९९ असे एकूण ६,४३६ मूर्तीचे विसर्जन झाले. शहरातील विविध चौपाटी, नैसर्गिक जलस्रोत, तसेच पालिकेने ठिकठिकाणी उभारलेल्या कृत्रिम तलावांवर विसर्जनासाठी व्यवस्था ठेवण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.