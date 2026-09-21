मुंबई

टिटवाळ्यात गणपती विसर्जनावरुन दोन गटांत तुंबळ हाणामारी; भाजप-ठाकरे सेनेचे नेते, नगरसेवक भिडले, तणावाचं वातावरण

Thane Ganeshotsav: टिटवाळा येथे गणपती विसर्जन मिरवणुकीत दोन गटात हाणामारी झाल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी ७०-८० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Ganesh Immersion clash BJP and Thackeray group

Ganesh Immersion clash BJP and Thackeray group

ESakal

Mansi Khambe
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ठाणे: मुंबईत गणेशोत्सव थाटामाटात सुरु असताना ठाण्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. ठाणे जिल्ह्यात टिटवाळा येथे गणपती विसर्जन मिरवणुकीत दोन गटांमध्ये वाद होऊन हाणामारी झाल्याची घटना घडली आहे. 'कोणती गणपतीची मूर्ती विसर्जनासाठी आधी नेणार' या कारणावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर धक्काबुक्की आणि हाणामारीत झाल्याचे समोर आले आहे.

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