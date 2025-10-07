मुंबई

Ganesh Naik: ...तर व्हिडिओ आताच व्हायरल करा! वनमंत्री गणेश नाईक यांचे नरेश म्हस्के यांना आवाहन

Maharashtra Politics: खासदार नरेश म्हस्के यांनी गणेश नाईक यांच्या ‘नालायकपणाचे व्हिडिओ’ प्रदर्शित करू, असा इशारा दिला. त्यावर गणेश नाईक यांनी नरेश म्हस्के यांना आवाहन दिले आहे.
Ganesh Naik
Ganesh Naiksakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : ‘माझ्या गरजांइतके पैसे माझ्याकडे आहेत. मी अशी कोणतीही कामे करीत नाही, ज्यामुळे आयकर किंवा सीबीआयचा छापा पडेल. त्यामुळे माझा व्हिडिओ व्हायरल करायचा असेल तर आताच करा, असे थेट आवाहन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. दोन दिवसांपूर्वी शिंदे सेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी नाईक यांच्या ‘नालायकपणाचे व्हिडिओ’ संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्रपटागृहांत प्रदर्शित करू, असा इशारा दिला होता. त्यावर गणेश नाईक यांनी देखील हे आवाहन दिले.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Maharashtra Politics
ganesh naik
mumbai politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com