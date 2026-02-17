नवी मुंबई महानगरपालिकेवर गणेश नाईकांची एकाधिकारशाही, मंदा म्हात्रे समर्थकांना पुन्हा डावलल्याने भाजपातील अंतर्गत संघर्ष तीव्र

वाशी : नवी मुंबई महानगरपालिकेतील सत्तासंघर्ष पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून गणेश नाईक यांचे पालिकेवरील वर्चस्व अधिक ठळकपणे समोर आले आहे. नुकत्याच झालेल्या घडामोडींमुळे भाजपातील अंतर्गत गटबाजी पुन्हा उफाळून येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विशेषतः आमदार मंदा म्हात्रे यांचे समर्थक पुन्हा एकदा डावलले गेल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. .नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान तिकीट वाटपावरून आधीच गणेश नाईक आणि मंदा म्हात्रे यांच्यात मतभेद उफाळले होते. त्या वेळी मंदा म्हात्रे समर्थकांना तिकिटे नाकारण्यात आल्याने त्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. हा वाद अद्याप शांत न होता, आता स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीतून तो पुन्हा समोर आला आहे..नवी मुंबई महानगरपालिकेत भाजपच्या पारड्यात सहा स्वीकृत नगरसेवक देण्याची संधी असताना, गणेश नाईक यांनी आपल्या मर्जीतील सहा सदस्यांची नावे थेट स्वीकृत पदांसाठी पुढे केली आहेत. भाजपकडून उमेदवार म्हणून उभे राहिलेले नवीन गवते, बंडू केणी, लक्ष्मीकांत पाटील, भरत नखाते, अमृत मेढकर आणि ज्ञानदीप सुरी यांची नावे स्वीकृत सदस्य म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. हे सर्व सदस्य गणेश नाईक यांचे निकटवर्तीय आणि समर्थक मानले जातात..Mumbai News: 'एशियाटिक' निवडणुकीसाठी सदस्यांची न्यायालयात धाव; व्यवस्थापनाच्या गैरकारभारावर आक्षेप.दुसरीकडे, आमदार मंदा म्हात्रे यांनीही त्यांच्या गटातील विकास सोरटे व राजू शिंदे ही दोन नावे स्वीकृत सदस्यांसाठी सुचवली होती. मात्र ती नावे पूर्णपणे डावलण्यात आल्याची चर्चा आहे. यामुळे भाजपातील अंतर्गत नाराजी पुन्हा उफाळून आली असून, नवी मुंबईच्या राजकारणात गणेश नाईक विरुद्ध मंदा म्हात्रे असा संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..नवी मुंबई महानगरपालिकेवर एकहाती सत्ता प्रस्थापित करताना गणेश नाईक यांनी संघटनात्मक ताकद आणि अनुभवाचा पुरेपूर वापर केला आहे. मात्र या प्रक्रियेत पक्षातील इतर नेत्यांना, विशेषतः मंदा म्हात्रे गटाला डावलले गेल्याची भावना निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम आगामी स्थानिक राजकारणावर आणि भाजपच्या अंतर्गत समीकरणांवर होण्याची दाट शक्यता आहे. आगामी काळात हा संघर्ष उघडपणे समोर येतो की पक्ष पातळीवर तो मिटवला जातो, याकडे नवी मुंबईतील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे..Mumbai: अधिकाऱ्यांवर कोर्टाकडून कारवाईचे आदेश, नेमकं प्रकरण काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.