नवी मुंबई महानगरपालिकेवर गणेश नाईकांची एकाधिकारशाही, मंदा म्हात्रे समर्थकांना पुन्हा डावलल्याने भाजपातील अंतर्गत संघर्ष तीव्र

Navi Mumbai Municipal Corporation: नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान गणेश नाईक आणि मंदा म्हात्रे यांच्यात तिकीट वाटपावरून वाद निर्माण झाला होता. आता हा वाद सत्तासंघर्षामुळे आणखी तीव्र झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वाशी : नवी मुंबई महानगरपालिकेतील सत्तासंघर्ष पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून गणेश नाईक यांचे पालिकेवरील वर्चस्व अधिक ठळकपणे समोर आले आहे. नुकत्याच झालेल्या घडामोडींमुळे भाजपातील अंतर्गत गटबाजी पुन्हा उफाळून येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विशेषतः आमदार मंदा म्हात्रे यांचे समर्थक पुन्हा एकदा डावलले गेल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.

