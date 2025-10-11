पालघरमधील 'या' रेल्वे प्रकल्पाला चालना, भुयारी मार्गासाठी निधी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश, वाचा सविस्तर

बोईसर : बोईसर रेल्वेस्थानकाजवळ उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्ग उभारणीचे काम समन्वयाने जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश वनमंत्री व पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत. तसेच भुयारी मार्गासाठी आवश्यक निधी मिळविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य शासनास प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. .या बैठकीस खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, विलास तरे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, डीएफसीसीचे महाव्यवस्थापक विकास कुमार, रेल्वे विकास महामंडळाचे अधिकारी आणि भाजप नेते प्रशांत संखे उपस्थित होते. भुयारी मार्गासाठी अंदाजे १२५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्यातील ६२.५० कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडून मिळावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली..Mumbai News: एपीएमसी संचालक मंडळाची निवडणूक लांबणीवर? उच्च न्यायालयाच्या निकालाला प्रशासक आव्हान देणार, प्रकरण काय?.यावर तातडीने प्रतिक्रिया देत पालकमंत्री नाईक यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून निधी मंजुरीसाठी मागणी केली. मंत्री भोसले यांनी हा प्रस्ताव तत्त्वतः मान्य करून लवकरात लवकर सादर करण्यास सांगितले. बैठकीदरम्यान उड्डाणपूल व भुयारी मार्ग उभारणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणींवर सविस्तर चर्चा झाली. नागरिकांच्या सोयीला प्राधान्य देऊन कामे तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. या बैठकीनंतर बोईसरमधील प्रलंबित रेल्वे उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गाच्या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची आशा नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे..प्रलंबित कामाला गती देण्याचे निर्देशमुंबई-दिल्ली पश्चिम रेल्वे मार्गावरील वंजारवाडा रेल्वे फाटक (क्रमांक ५२) येथील उड्डाणपुलाचे बांधकाम मागील सात वर्षांपासून रखडले आहे. या प्रलंबित कामाला गती देण्यासाठी मंत्रालयात पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली..सुधारित आराखडा तयार करण्याचे आदेशबोईसर रेल्वे फाटक बंद करून रेल्वे उड्डाणपूल (आरओबी) आणि भुयारी मार्ग बांधण्याची मागणी नागरिकांनी केली होती. तथापि, उड्डाणपुलाच्या मूळ आराखड्यातील बदलांमुळे काही आदिवासी पाड्यांचे विस्थापन होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी आक्षेप नोंदवला होता. ही बाब लक्षात घेऊन पालकमंत्री नाईक यांनी सुधारित आणि नागरिक-हिताचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले..क्रिकेट मैदान बांधण्यासाठी किती खर्च येतो?.७७ कोटींचा उड्डाणपूल प्रकल्पबोईसर येथील रेल्वे फाटक कायमचे बंद करून दोन पदरी उड्डाणपूल उभारण्यासाठी २०१८मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, या कामासाठी ७७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या खर्चाचे ५०:५० प्रमाणात वाटप डीएफसीसी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.