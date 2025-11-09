Palghar News: पालघरचा चेहरा-मोहरा बदलणार! ३०० एकरवर वन उद्यान उभारणार; पालकमंत्र्यांनी प्लॅनच सांगितला

पालघर : गडचिरोली जिल्हा हा देशाचे स्टील हब होणार आहे. सर्वात जास्त स्टीलचे उत्पादन त्या जिल्ह्यात होणार आहे. त्या जिल्ह्याच्या बरोबरीने समांतरपणे पालघरची प्रगती होणार आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणारे रस्ते वाढवण बंदराकडे येणार आहेत. या बंदरामुळे पालघर जिल्ह्याचे रूप नाही, तर स्वरूप बदलणार आहे. पालघरमध्ये ३०० एकरवर वन उद्यान उभारले जाणार आहे. त्यासाठी १२४ कोटींची तरतूद केली आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी केले..पालघर येथील आर्यन हायस्कूलच्या मैदानावर चार दिवस सुरू असलेल्या सांसद खेल महोत्सवाच्या सांगता समारंभावेळी गणेश नाईक बोलत होते. या वेळी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार हरिश्चंद्र भोये, भाजप जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रकाश निकम, सुरेखा थेतले, बाबाजी काठोळे आदी उपस्थित होते..Mumbai News: मुंबईतील हरित ऊर्जेच्या पुरवठ्यात वाढ, टाटा पॉवरचा तीन कंपन्यांसोबत करार.हेमंत सवरा यांच्या प्रयत्नातून पहिल्यांदाच मोठा उत्सव होत आहे. पालघरमध्ये जिल्हा क्रीडा संकुल होत आहे. त्यासाठी अधिक आर्थिक तरतूद लागल्यास माझ्याकडे प्रस्ताव द्या, असेही नाईक यांनी आश्वासित केले. या वेळी त्यांच्या हस्ते गुणवंत खेळाडूंना प्रमाणपत्र व रोख बक्षिसे देऊन त्यांना गौरवण्यात आले. .हजाराे खेळाडूंची उपस्थितीतरुणांमधील गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी सांसद खेल महोत्सवाची सुरुवात केली आहे. या खेळ प्रक्रियेत सहा लाख २३ हजार जणांची नोंदणी केली. १६ हजारांपेक्षा जास्त खेळाडूंनी आपली गुणवत्ता येथे सिद्ध केली. पालघरमधील खेळाडूंमध्ये कल्पकता, गुणवत्ता आहे. त्यांना पुढे नेण्यासाठी पालकमंत्र्यांनीसुद्धा प्रयत्न केले पाहिजेत, जेणेकरून पालघर जिल्ह्यातील खेळाडू राज्य राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली चमक दाखवतील, असा आशावाद खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी व्यक्त केला..AI Whatsapp Chatbot: आता व्हॉइस नोटद्वारे तक्रार करता येणार, दिव्यांगांसाठी ‘एआय व्हॉट्सॲप चॅटबॉट’ सेवा विकसित; कसं चालणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.