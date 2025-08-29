बाप्पावरच विघ्न! विसर्जन केलेल्या मूर्तींचे कचऱ्यात 'डंपिंग', BMCचे २०० डंपर अडवले; अधिकारी म्हणतात, वरिष्ठांचे आदेश

राज्यभरात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. गुरुवारी अनेक ठिकाणी दीड दिवसाच्या बाप्पाचं विसर्जनही करण्यात आलं. दरम्यान, मुंबईत लहान गणेशमुर्ती समुद्रात सोडण्यास मनाई असल्यानं त्या महापालिकेकडे सोपवण्यात आल्या होत्या. महापालिकेकडून या मूर्ती विसर्जित करण्यात येणार असल्याचं भाविकांना सांगण्यात आलं. मात्र आता या मूर्ती कल्याणमधील एका डंपिंग ग्राउंडवर कचऱ्याच्या ढिगात ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हे समजताच स्थानिकांनी बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं आणि दीडशेपेक्षा जास्त डंपर मूर्त्यांसह तसेच परत न्यायला भाग पाडलं..शंभर ते दीडशे मोठ्या गाड्यांमध्ये भरून मुंबईतील दीड दिवसाच्या गणपतीचं विसर्जन केलेल्या मूर्ती आणण्यात आल्या होत्या. या मूर्त्यांची डायघर (कल्याण ग्रामीण) येथील डम्पिंग ग्राउंडवर विल्हेवाट लावली जाणार होती. तेव्हा स्थानिकांनी मूर्त्यांची ही विटंबना होऊ नये म्हणून जोरदार विरोध केला. डंपिंग ग्राउंडवर तुम्ही गणेश मूर्तींचं विसर्जन करण्याचा प्रयत्न करताय का असं म्हणत नागरिकांनी त्यांना जाबही विचारला. तर यावर बीएमसीच्या कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला वरिष्ठांनी आदेश दिले असल्याचं सांगितलं..CM on Maratha Protest : जरांगेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण होतंय, पण नुकसानच होईल; मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?.स्थानिकांनी म्हटलं की, बीएमसीतून २०० डंपर गणपती बाप्पाचं विसर्जन केलेल्या मूर्ती इथं आणल्या आहेत. आमच्या गणपती बाप्पाचं विसर्जन पाण्यात केलं जातं पण इथं डंपिंग ग्राउंडवर मूर्ती टाकणार असल्याचं समजलं आणि आम्ही इथं आलो. हिंदूंच्या भावना दुखावल्या जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे आम्ही विनंती करतोय की हे चुकीचं आहे. याला कारणीभूत बीएमसी आणि ठाणे नगरपालिका आहे..बीएमसीच्या गाड्यांमध्ये दीड दिवसाच्या बाप्पाचं विसर्जन केलेल्या मूर्ती आहेत. इथं डंपिंग ग्राउंडवर विचित्र पद्धतीने मुर्ती ठेवल्या आङेत. त्यावर गाड्याही चालवल्या आहेत. हिंदूंचं सरकारची ही भूमिका बघून वेदना होतायत. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली..Maratha Protest : मराठ्यांच्या वादळाने मुंबईत वाहतूक कोंडी, फ्री वेनंतर जेजे फ्लायओवरही बंद; कोस्टल रोडवर वाहनांच्या रांगा.बीएमसीच्या दोनशे गाड्या गणपती घेऊन इथं आले आहेत. यात विसर्जन केलेल्या मूर्ती आहेत. त्या मूर्तींची वाईट पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात आहे. ग्रामस्थांनी या गाड्या अडवून परत पाठवण्यात आल्याा आहेत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली जात आहे. डंपिंग ग्राउंडजवळ ग्रामस्थांनी मूर्त्यांची विटंबना थांबवली आणि त्याचे व्हिडीओसुद्धा शूट केले आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाच्या स्थानिक पदाधिकाराऱ्यांनी याला विरोध केला..दरम्यान, बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या लहान मूर्ती समुद्रात फेकायच्या नाहीत. ६ फुटांपेक्षा लहान मूर्ती समुद्रात विसर्जन करू नये असे आदेश १० दिवसांपूर्वी मिळालेत. त्यामुळे या प्लांटमध्ये मूर्ती स्टोर करणार आहोत. त्यानंतर निर्माल्य कलश बनवून त्यात विसर्जन करणार आहोत. हजारो मूर्ती आहेत त्या प्लांटमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. कचऱ्यात ठेवल्या नाहीत असंही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.