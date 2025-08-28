Mumbai News: 'एका क्लिकवर विसर्जन स्थळांची माहिती'; केडीएमसीची भक्तांसाठी सुविधा

-शर्मिला वाळुंजडोंबिवली: रस्त्यांवरील खड्डे, वाहन कोंडी त्यासोबतच सतत कोसळणारा पाऊस यामुळे भक्तांची गणपती विसर्जनासाठी कोणतीही गैरसोय होऊ नये म्हणून केडीएमसीने खास सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. पालिका क्षेत्रातील विसर्जन स्थळांची माहिती एका लिंकवर देण्यात आली आहे. त्यावरुन भक्तांना आपल्या घराजवळील विसर्जन स्थळांची माहिती, कोठे वाहन कोंडी आहे याची माहिती देण्यात आली आहे..Satara News:'मालधक्क्यावरील माथाडी समस्यांच्या गर्तेत'; कऱ्हाड रेल्वे स्थानकावरील स्थिती, मागण्या सोडविण्याची प्रशासनाकडे मागणी.कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात 52 हजाराच्या आसपास गणेश मूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. यात केवळ 293 सार्वजनिक गणपती असून 52 हजार घरगुती गणेश मुर्ती आहेत. गणेश भक्तांना घरातील गौरी गणपतींच्या विसर्जनाची योग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या वतीने विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहे. विसर्जन आपल्या दारी, कृत्रिम तलावांची सुविधा ठिकठिकाणी उपलब्ध आहे. दिड दिवसांचे, पाच दिवसांचे, सात दिवसांचे गणपतींची संख्या जास्त आहे. सायंकाळ नंतर भाविक गणपती विसर्जनासाठी मोठ्या प्रमाणात घराबाहेर पडत असल्याने शहरात वाहन कोंडीची समस्या निर्माण होते. .त्यात सुरु असलेला पाऊस आणि रस्त्यावरील खड्ड्यांची भर पडल्याने वाहतूक संथ गतीने होऊन भाविक कोंडीत अडकतात. शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील कोंडी फोडताना वाहतूक पोलिसांच्या देखील नाकीनऊ येते. ही परिस्थिती उद्भवू नये, भक्तांची गैरसोय होऊ नये यासाठी यंदा प्रथमच महापालिकेने वेगळा प्रयोग अवलंबिला आहे. पालिका क्षेत्रातील विसर्जन स्थळांची माहिती एका क्लिकवर भक्तांना उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. गुरुवारी दिड दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन होणार आहे. तर रविवारी पाच दिवसांच्या गणेशाचे विसर्जन होणार आहे. शनिवार रविवार सुट्टीचा दिवस आल्याने विसर्जित होणारे गणपती पाहण्यासाठी इतर भक्तगण देखील गर्दी करतात..Ganesh Festival २०२५ : 'गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक करण्याचा निर्धार'; कऱ्हाड पालिकेत बैठक; शहरात सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू.या वर्षीच्या श्री गणेशोत्सवात गणेश मूर्तीची प्रतिष्ठापना केलेल्या श्री गणेश भक्तांना, सार्वजनिक श्री गणेश मंडळांना आपल्या गणेशाच्या मूर्तीचे विसर्जन करणे सोयीचे व्हावे, याकरीता *प्रभाग निहाय नैसर्गिक व कृत्रिम विसर्जन स्थळांची माहिती त्यांच्या गुगल मॅप"सहीत लिंकवर नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्या लिंकवर क्लिक केल्यावर " प्रभाग-पत्ता-विसर्जन स्थळाचे नाव- गुगल मॅप" या स्वरुपात माहिती उपलब्ध होत आहे. यामुळे नागरीकांना आपले घर / मंडळा नजीकच्या विसर्जन स्थळी भक्तांना श्री गणेश मूर्तीचे विसर्जन करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे यामध्ये परिसरातील वाहतुकीचे चित्र देखील स्पष्ट होत असल्यामुळे नागरिकांना विसर्जन स्थळ सुनिश्चित करणे सोयीचे होणार आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी या लिंकचा वापर करावा असे आवाहन पालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.(आपल्या माहितीसाठी लिंक) https://mandap.singlewindowsystemkdmc.in/place/place.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.