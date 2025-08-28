मुंबई

Mumbai News: 'एका क्लिकवर विसर्जन स्थळांची माहिती'; केडीएमसीची भक्तांसाठी सुविधा

Ganesh Visarjan Spots at One Click: गणेश भक्तांना घरातील गौरी गणपतींच्या विसर्जनाची योग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या वतीने विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहे. विसर्जन आपल्या दारी, कृत्रिम तलावांची सुविधा ठिकठिकाणी उपलब्ध आहे.
Now Get Ganesh Visarjan Locations Instantly with KDMC’s New Service
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-शर्मिला वाळुंज

डोंबिवली: रस्त्यांवरील खड्डे, वाहन कोंडी त्यासोबतच सतत कोसळणारा पाऊस यामुळे भक्तांची गणपती विसर्जनासाठी कोणतीही गैरसोय होऊ नये म्हणून केडीएमसीने खास सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. पालिका क्षेत्रातील विसर्जन स्थळांची माहिती एका लिंकवर देण्यात आली आहे. त्यावरुन भक्तांना आपल्या घराजवळील विसर्जन स्थळांची माहिती, कोठे वाहन कोंडी आहे याची माहिती देण्यात आली आहे.

Mumbai
Ganesh Chaturthi
Ganesh Celebration
Ganapti Visarjan
Ganesh Chaturthi 2025

