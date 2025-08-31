खडकावर उमटली गणेशाची मूर्ती! वझिरा नाका, स्वयंभु गणपती मंदिराच्या भाविकांची धारणा

कांदिवली : फार वर्षांपूर्वी बोरिवली पश्चिमेला ‘वझिरा गावठण’ हा खडकाळ भाग होता. येथे खडकावर गणेशाची मूर्ती उमटली, अशी भाविकांची धारणा आहे. ठेकेदार सुरुंग लावून खडक फोडून बांधकामासाठी खडी पुरवत असे. एके दिवशी एक कामगार एका मोठ्या दगडाला सुरुंग लावण्याचे काम करीत होता. दुपारचे भोजन घेऊन थोड्या विश्रांतीसाठी पहुडला, तेव्हा झोपेतच श्रींनी त्याला दृष्टांत दिला. ‘हा खडक तू फोडू नकोस, माझी स्थापना येथे होणार आहे,’ असे त्याला सांगण्यात आले, अशी आख्यायिका परिसरातील नागरिकांकडून ऐकायला मिळते. .कामगाराने झोपेतून उठल्यावर ही घटना आपल्या सहकाऱ्यांना व ठेकेदाराला सांगितली. त्यानंतर खडक फोडण्याचे काम स्थगित करण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी त्याच खडकावर श्री गणेशमूर्ती दिसू लागली, असे सांगितले जाते. हे पांडवकालीन, द्रविडकालीन शिल्प असावे, असेही म्हटले जाते. मुंबई उपनगरांतील बोरिवली हे विकसित होणारे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. पूर्वेकडे डोंगरात कान्हेरी गुंफांचे स्थळ व संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच पश्चिमेला गोराई खाडी आणि पलीकडे अरबी महासागर लोकमान्य टिळक मार्गावरून पश्चिमेला गोराई खाडीकडे जाताना एक मैल अंतरावर वझिरा हे गाव लागते..Gauri Jagran: गौराईचे थाटामाटात आगमन! घराघरात नवचैतन्य, मनोभावे पूजा; वाचा सविस्तर.गावात शिरल्यावर एक स्वयंभू गणेश देवस्थान लागते. हेच गणेश ग्रामस्थ सेवा मंडळाचे पूरातन स्वयंभू देवस्थान आहे. मंदिराच्या परिसरात तलाव आहे. मंदिराच्या पश्चिमेस ग्रामस्थांचे कुलदैवत ‘श्री आलजी देव’ मंदिर आहे. खडकावर श्री गणेशाचीं मूर्ती दिसू लागल्याने ग्रामस्थ मनोभावे पूजा करू लागले. भक्तांचा दर्शनासाठी ओघ वाढत गेला..हा खडक हत्तीपेक्षा बराच मोठा आहे. खडकाचा आकार हत्तीच्या तोंडासारखा असून, त्याच्या डाव्या डोळ्याच्या जागी स्वयंभू गणेशाची मूर्ती स्थित आहे. कोळी आणि सोमवंशीय क्षत्रिय पाठारे समाज (पाच कळशी) यांनी या मंदिर उभारणीचे काम केले..Mumbai News: ई-बाइक टॅक्सींवर प्रशासनाचा अॅक्शन मोड, मुंबईत ५७ चालकांवर कारवाई .राबविण्यात येणारे सामाजिक उपक्रममंदिराच्या मिळकतीच्या रकमेतून व्यायामशाळा व विनामूल्य वाचनालय चालविले जाते. मार्गदर्शन शिबिर, शैक्षणिक साहित्य वाटप तसेच देशावर, राज्यात कोणत्याही प्रकारची संकटे आल्यास वेळोवेळी देवस्थानकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत केली जाते. अंध व अपंग व्यक्तींना मदतकार्य केले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.