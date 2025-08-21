Mumbai News : रोषणाईपासून बससेवेपर्यंत… गणेशोत्सवासाठी बेस्टची फुल तयारी

मुंबई - 'गणपती बाप्पा मोरया!' च्या जयघोषात अवघं मुंबईकरांचं मन रंगून जाणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी बेस्ट उपक्रमाने यंदा खास तयारी केली आहे. दिवसरात्र गणेशभक्तांना सुरळीत सेवा मिळावी, विसर्जनावेळी कुठेही अंधार किंवा गैरसोय होऊ नये यासाठी वीज व वाहतूक विभागाने भक्कम नियोजन आखले आहे..महानगरपालिकेच्या आदेशानुसार मार्गप्रकाश विभागाने ७१ मिरवणूक मार्ग, १९ विसर्जन स्थळे आणि ३९ कृत्रिम तलावांवर तब्बल २७२३ दिवे बसवले आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी १५ स्थायी विद्युत मनोरे उभारण्यात आले असून, आपत्कालीन प्रसंगी प्रकाश व वीज पुरवठा अखंड राहावा म्हणून ८ डिझेल जनित्रांची सोय ठेवण्यात आली आहे. समुद्रातील विसर्जनावेळी जीव वाचविणाऱ्या बचाव पथकाला मदत व्हावी म्हणून १९ शक्तिशाली शोधप्रकाश (सर्चलाईट) देखील लावण्यात आले आहेत..भक्तांचा ओघ लक्षात घेऊन दिवसासह रात्री देखील विशेष बससेवेचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. मिरवणुका आणि विसर्जनाच्या काळात हजारो भाविकांना या बससेवेचा लाभ होणार असून, 'बेस्ट'ची वाहतूक सेवा गणेशभक्तांसाठी सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवासाची हमी देणार आहे.या सर्व उपक्रमांची सविस्तर माहिती असलेली पुस्तिका २० ऑगस्ट रोजी प्रकाशित करण्यात आली असून ती गणेश मंडळे आणि मुंबईकरांच्या सोईसाठी बेस्टच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे..गणेशभक्तांच्या श्रद्धेचा मान राखत 'बाप्पाच्या' स्वागतापासून विसर्जनापर्यंत मुंबई उजळून निघावी, यासाठी बेस्टचा हा उपक्रम ठरणार आहे. 'मुंबईकर गणेशभक्तांनी विसर्जन मार्गावरील वीजपुरवठा, रोषणाई व बससेवेबाबत सहकार्य करावे. तात्पुरत्या वीजपुरवठ्यासाठी अर्ज करताना नियम व अटींचे पालन करावे. सुरक्षित, सुरळीत आणि उजळलेल्या गणेशोत्सवासाठी सर्वांनी बेस्टला सहकार्य करावे' असे आवाहन ही बेस्ट प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..बेस्टच्या विशेष योजना :७१ मिरवणूक मार्ग, १९ विसर्जन स्थळे, ३९ कृत्रिम तलावांवर २७२३ दिवे बसवले जाणार.गर्दीच्या ठिकाणी १५ स्थायी विद्युत मनोरे उभारले.अखंडीत वीजपुरवठ्यासाठी ८ डिझेल जनित्रांची व्यवस्था.समुद्रातील विसर्जनावेळी बचाव पथकासाठी १९ उच्च क्षमतेचे शोधप्रकाश (सर्चलाईट) व्यवस्थाविसर्जन स्थळांवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून सुरळीत सेवा.गणेशभक्तांसाठी विशेष बससेवेची सोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.