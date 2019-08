मध्य रेल्वेवर फटका टोळीचा धुमाकूळ 

मुंबई : जानेवारी ते जूनपर्यंत मध्य रेल्वेवरील 281 प्रवाशांना फटका गॅंगचा फटका बसला आहे. अशा प्रकारचे 146 गुन्हे 2017 मध्ये दाखल झाले होते. मागील वर्षापासून या गुन्ह्यांत वेगाने वाढ होत असून, उकल होण्याचे प्रमाण नगण्यच आहे. फटका टोळीसाठी मध्य रेल्वेचा हार्बर मार्ग सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी झाला आहे. ठाणे खाडी आणि पारसिक बोगदा येथे या समाजकंटकांचा अड्डा असल्याचे समजते. रुळांच्या बाजूला उभे राहून लोकलच्या दारातील प्रवाशांच्या हातावर बांबू किंवा लोखंडी रॉडचा फटका मारायचा. त्यामुळे खाली पडलेले प्रवाशांच्या हातातील सामान उचलून पसार व्हायचे, अशी या फटका टोळीची कार्यपद्धत आहे. 2018 पासून या प्रकारच्या गुन्ह्यांत वाढ झाली आहे. अशा घटनांत अनेक प्रवासी जखमी झाले असून, काही जणांचा मृत्यू झाला आहे. मध्य रेल्वेवर 2017 मध्ये फटका गॅंगने केलेल्या 146 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. त्यापैकी 33 गुन्ह्यांची उकल झाली होती. अशा प्रकारचे तब्बल 786 गुन्हे 2018 मध्ये घडले होते. त्यांतील अवघ्या 61 गुन्ह्यांचा छडा लागला होता. मध्य रेल्वेवर या वर्षी जानेवारी ते जूनपर्यंत असे 281 गुन्हे घडले आणि त्यापैकी 41 गुन्ह्यांची उकल झाली आहे. रेल्वे पोलिसांनी फटका टोळीवर अंकुश ठेवण्यासाठी रुळांच्या बाजूला सीसी टीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. संपूर्ण रेल्वेमार्गाचा अंदाज घेऊन 100 "ब्लॅक स्पॉट'वर ही यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. वडाळा ते गुरू तेगबहादूर नगर, किंग्ज सर्कल ते वडाळा या मार्गांवर अशा सर्वाधिक घटना घडल्याची माहिती रेल्वे सुरक्षा दलाने दिली. जानेवारी ते जूनपर्यंत...

वडाळा ते जीटीबी नगर : 25 घटना

किंग्ज सर्कल ते वडाळा : 12 घटना

कल्याण ते विठ्ठलवाढी : 18 घटना

ठाणे ते ऐरोली : 14 घटना

ठाणे ते दिवा : 16 घटना ब्लॅक स्पॉट

पत्री पूल ते कल्याण, ठाणे-ऐरोली मार्गावर विटावा पूल, मुकंद कंपनीजवळील भाग, ठाणे-दिवा मार्गावरील खाडीपूल, पारसिक बोगदा, कुर्ला ते चुनाभट्टी.



