Gastro Outbreak: मोखाड्यात गॅस्ट्रोचा फैलाव; चार गावात 78 रुग्ण, 13 रुग्णांवर उपचार सुरू; आरोग्य यंत्रणेकडून उपाययोजना सुरु

-भगवान खैरनारमोखाडा: मोखाड्यातील बोरशेती येथे 30 ऑक्टोबर ला गॅस्ट्रोची साथ निर्माण झाली होती. आठ दिवसांत या साथीचा फैलाव अन्य तीन गावामध्ये देखील झाला आहे. आतापर्यंत गॅस्ट्रोने 78 रूग्ण बाधीत झाले असून यातील 65 रूग्ण ठिक झाले आहेत. तर 13 रुग्णांवर खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ऊपचार सुरू आहेत. दुषीत पाण्यामुळे येथे गॅस्ट्रोची साथ निर्माण झाली आहे. साथ आटोक्यात आणण्यासाठी आरोग्य विभागाने येथे एक पथक तैनात केले आहे..मोखाड्यातील सायदे - जोगलवाडी ग्रामपंचायतीमधील बोरशेती येथे 30 ऑक्टोबर ला दुषीत पाणी पिल्याने, येथील आदिवासींना ढाळ - वांती ( गॅस्ट्रोची ) ची लागण झाली होती. आतापर्यंत बोरशेती मधील गॅस्ट्रोनी बाधीत सुमारे 63 रूग्णांवर ऊपचार करण्यात आले आहे. येथील रुग्णांच्या संपर्कात, याच ग्रामपंचायत हद्दीतील मारूतीचीवाडी येथील 3 आणि सावरपाड्यातील 1 रूग्ण बाधीत झाला होता. या सर्व रूग्णांवर ऊपचार करण्यात आले असून त्यांची तब्येत ठिक झाल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. येथील साथ आटोक्यात आणण्यासाठी स्थानिक ठिकाणीच वैद्यकीय पथक तैनात करण्यात आले होते. तसेच येथील दुषीत पाणी झालेली विहीर सिल करण्यात आली आहे..येथील रूग्णांवर ऊपचार सूर असतांनाच याच ग्रामपंचायत हद्दीतील हुंड्याचीवाडी येथील 13 रूग्णांना गॅस्ट्रोची लागण झाली आहे. यामधील 7 रूग्णांना खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तर 6 रूग्णांना नाशिक च्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ऊपचारासाठी दाखल केले आहे. दरम्यान, आरोग्य विभागाने येथेही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांचे पथक तैनात करून घरोघरी सर्व्हेक्षण सुरू करत ऊपचार सुरू केले आहेत. तसेच या गावातील दुषीत पाण्याची विहीर सिल केली आहे. दुषीत पाण्यामुळे सतत गॅस्ट्रोची साथ निर्माण होत असल्याने, आरोग्य यंत्रणेपुढे ऊपचाराचे मोठे आव्हान ऊभे राहीले आहे..दुषीत पाण्याचा अहवाल देऊनही ग्रामपंचायत आणि पाणी पुरवठा विभाग ढिम्म....एप्रिल महिन्यात आरोग्य विभागाने सर्व्हेक्षण करून पाण्याचे श्रोत तपासले होते. त्यावेळी येथील विहिरींचे पाणी पिण्यास जोखमीचे तसेच विहीरींची दुरूस्ती करण्याचा अहवाल ग्रामपंचायतीला दिला होता. मात्र, त्याकडे ग्रामपंचायत आणि पाणी पुरवठा विभागाने, दुर्लक्ष केले आहे. विहीरींची दुरूस्ती व पाणी शुद्धीकरण केले नाही. त्यामुळे येथील नागरीकांनी दुषीत पाणी पिल्याने गॅस्ट्रोची लागण झाली आहे..गॅस्ट्रोची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी टीम तैनात....हुंड्याचीवाडी येथील गॅस्ट्रोची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी एक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह , आरोग्य सहाय्यक, 4 आरोग्य सेवक, एक आरोग्य सेविका, आशा कार्यकर्ती, पर्यवेक्षक आणि अंगणवाडी सेविका अशी टीम गावातच तैनात केली आहे. साथ आटोक्यात आणण्यासाठी, दुषीत पाण्याची विहीर सिल केली आहे.भाऊसाहेब चत्तर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, मोखाडा..