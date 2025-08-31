मुंबई

Gauri Jagran: गौराईचे थाटामाटात आगमन! घराघरात नवचैतन्य, मनोभावे पूजा; वाचा सविस्तर

Mumbai News: गौराईचे मुंबईतील विविध भागात वाजता-गाजत मोठ्या आनंदाने स्वागत करण्यात आले. घराघरात सोमवारी ज्येष्ठागौरीचे पूजन करण्यात येणार असून तिच्या पूजनसाठी लागणाऱ्या साहित्यांनी बाजारपेठ गजबजली आहे.
Gauri Pujan 2025
Gauri Pujan 2025ESakal
भारती बारस्कर
Updated on

शिवडी : महाराष्ट्रात गौरी गणपतीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. हा सण साजरा करण्याच्या प्रथा प्रत्येक प्रांतानुसार वेगवेगळ्या आहेत. रविवारी (ता. ३१) लाडक्या गौराईचे मुंबईतील लालबाग, परळ, काळाचौकी, शिवडी, भोईवाडा, नायगाव या भागासह ठाणे, नवी मुंबई, रायगडमध्ये वाजता-गाजत मोठ्या आनंदाने स्वागत करण्यात आले. तर सोमवारी (ता. १) मनोभावे पूजा करण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
Thane
maharashtra
Mumbai
Gauri Avahana
gauri ganpati

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com