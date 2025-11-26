Gauri Garje Case: अनंत गर्जेच्या भावंडांना तातडीने अटक करा, पालवे कुटुंबाची मागणी

मुंबई : डॉ. गौरी पालवे यांच्या पालकांनी पोलिसांना पत्र लिहून आरोपी अनंत गर्जे यांच्या भावंडांना तातडीने अटक करण्याची मागणी केली आहे. तसेच तपासातील प्रगती कळवावी, घटनेच्या दिवसाचे सीसीटीव्ही चित्रण दाखवावे, अशा मागण्याही त्यांनी पत्राद्वारे केल्या आहेत..डॉ. गौरी यांनी गेल्या आठवड्यात शनिवारी वरळी येथील नव्या बीडीडी वसाहतीतील राहत्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी वरळी पोलिसांनी पती अनंतविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवला असून, त्याला अटकही केली. अनंत हा मंत्री पंकजा मुंडे यांचा खासगी सचिव आहे. डॉ. गौरी यांचे वडील अशोक आणि अन्य नातेवाइकांनी आपल्या जबाबात अनंतविरोधात मारहाण, धमकीचे आरोप केले आहेत..या पत्रातही गौरीची हत्या झाली असावी, हा संशय व्यक्त करण्यात आला. अशोक यांनी अनंत याच्यासोबत त्याची बहीण शीतल आणि भाऊ आदित्य यांच्यावरही आरोप केले आहेत. त्यानुसार, पोलिसांनी या दोघांना आरोपी केले आहे. त्यांना तातडीने अटक न केल्यास ते पुरावे नष्ट करू शकतील, असा अंदाज या पत्रात व्यक्त करण्यात आला आहे..Central Railway: मध्य रेल्वेची कोंडी सुटणार! १५ डब्यांच्या लोकलच्या २६२ फेऱ्या; वाचा प्लॅन काय?.तपास सुरूपोलीस उपआयुक्त कृष्णकांत उपाध्याय यांच्या देखरेखीखाली वरळी पोलिस अनंतची चौकशी करीत आहेत. घटना घडली तेव्हा डॉ. गौरी घरी एकट्याच होत्या. यासह अनंतने केलेला प्रत्येक दावा तपासून पाहिला जात आहे. अद्याप शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झालेला नसून, चौकशी व तपास सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया उपायुक्त उपाध्याय यांनी नोंदवली..Maharashtra Politics: मतदार यादी गोंधळावरून रवींद्र चव्हाणांचा संताप, निवडणूक रद्द करण्याची मागणी; राजकारण पुन्हा तापलं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.