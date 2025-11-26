मुंबई

Gauri Garje Case: अनंत गर्जेच्या भावंडांना तातडीने अटक करा, पालवे कुटुंबाची मागणी

Anant Garje: मागील आठवड्यात वरळी येथे राहणाऱ्या एका विवाहित डॉ. तरुणीने आत्महत्या केल्याचे प्रकरण घडले होते. याबाबत मृत तरुणीच्या पालकांनी पोलिसांना पत्र लिहून आरोपींना तातडीने अटक करण्याची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : डॉ. गौरी पालवे यांच्या पालकांनी पोलिसांना पत्र लिहून आरोपी अनंत गर्जे यांच्या भावंडांना तातडीने अटक करण्याची मागणी केली आहे. तसेच तपासातील प्रगती कळवावी, घटनेच्या दिवसाचे सीसीटीव्ही चित्रण दाखवावे, अशा मागण्याही त्यांनी पत्राद्वारे केल्या आहेत.

