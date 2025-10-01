मुंबई

Navi Mumbai Airport : अदाणींकडून नवी मुंबई विमानतळ्याच्या कामाचा आढावा, संकेतस्थळांवर झळकणार नवी मुंबईचे नाव

Navi Mumbai Airport Construction : नवी मुंबई विमानतळ उद्घाटन पार्श्वभूमीवर यंत्रणांनी वेगाने तयारी सुरू केली आहे. तसेच विमान कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर आता नवी मुंबई विमानतळाचे नाव झळकणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : प्रवासी व मालवाहतूक विमानांची उड्डाणे आणि इतर देशांतील विमान कंपन्यांकडूनही मान्यता मिळण्यासाठी नवी मुंबई विमानतळाला एरोड्रोम परवाना मिळाला आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयातर्फे हा परवाना देण्यात आला. त्यामुळे विमान कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर नवी मुंबई विमानतळाचे नाव झळकणार आहे.

