Navi Mumbai Airport : अदाणींकडून नवी मुंबई विमानतळ्याच्या कामाचा आढावा, संकेतस्थळांवर झळकणार नवी मुंबईचे नाव

नवी मुंबई : प्रवासी व मालवाहतूक विमानांची उड्डाणे आणि इतर देशांतील विमान कंपन्यांकडूनही मान्यता मिळण्यासाठी नवी मुंबई विमानतळाला एरोड्रोम परवाना मिळाला आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयातर्फे हा परवाना देण्यात आला. त्यामुळे विमान कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर नवी मुंबई विमानतळाचे नाव झळकणार आहे..नवी मुंबई विमानतळाचे ८ ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार असल्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने यंत्रणांनी वेगाने तयारी सुरू केली आहे. विमानतळाच्या अंतर्गत सजावटीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. आता विमानतळ चालवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला एरोड्रोम परवाना मिळाल्यामुळे विमानतळाचे काम पूर्ण होत आले आहे..Ekanth Shinde: शरद पवार गटाला धक्का! ठाण्यात राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी शिंदे गटात.गौतम अदाणींची भेटअदाणी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदाणी यांनी आज नवी मुंबई विमानतळाला भेट दिली. लवकरच या विमानतळाचे उद्घाटन होणार आहे. त्या धर्तीवर विमानतळाच्या अखेरच्या टप्प्यातील कामांचा अदाणी यांनी आढावा घेतला.आज सकाळी नवी मुंबई विमानतळाच्या रनवेवर अदाणी त्यांच्या खासगी विमानाने उतरले. विमानतळाची अंतर्गत सजावट आणि व्हीआयपी परिसराची माहिती जाणून घेतल्यानंतर ते परतले..नामकरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे पाठवला प्रस्तावनवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून येत्या ८ ऑक्टोबर रोजी या विमानतळाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. दरम्यान या विमानतळाच्या नामकरण विषय चर्चेत असताना याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. स्थानिकांची आणि आगरी-कोळी समाजाची नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यात यावे, अशी मागणी आहे. त्याला पाठिंबा देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला असल्याचे स्पष्ट केले आहे..Mumbai News: वडापाव खाताय सावधान! मुंबईतील नामांकित हॉटेलमध्ये आढळली पाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.