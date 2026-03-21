मुंबई

मालदीवमध्ये स्पीडबोट समुद्रात उलटली; उद्योगपती गौतम सिंघानिया जखमी; ५ जण बेपत्ता

Gautam Singhania Boat Accident in Maldives : सिंघानिया यांना मुंबईत आणण्यात आलं असून यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तसेच बेपत्ता व्यक्तींचा शोध सुरू आहे. या अपघातात बंगळुरूचे मणिक भीमसेन भारद्वाज हे गंभीर जखमी झाले आहेत.
Gautam Singhania Boat Accident in Maldives

Gautam Singhania Boat Accident in Maldives

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

रेमंड समूहाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया यांच्या बोटीचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातातून ते थोडक्यात बचावले असले तरी पाच जण अद्याप बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा अपघात मालदीवमध्ये घडला असून बेपत्ता व्यक्तींमध्ये देशातील प्रसिद्ध रॅली चालक हरी सिंह यांचाही समावेश आहे.

Loading content, please wait...
accident
boating

