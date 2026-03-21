मालदीवमध्ये स्पीडबोट समुद्रात उलटली; उद्योगपती गौतम सिंघानिया जखमी; ५ जण बेपत्ता

रेमंड समूहाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया यांच्या बोटीचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातातून ते थोडक्यात बचावले असले तरी पाच जण अद्याप बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा अपघात मालदीवमध्ये घडला असून बेपत्ता व्यक्तींमध्ये देशातील प्रसिद्ध रॅली चालक हरी सिंह यांचाही समावेश आहे..सिंघानिया यांना मुंबईत आणण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तसेच बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी शोधमोहीम सुरू आहे. या अपघातात बंगळुरूचे मणिक भीमसेन भारद्वाज हे गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात मालदीवमधील वी फेलिधू परिसरात शुक्रवारी पहाटे घडला. पर्यटकांना घेऊन जाणारी वेगवान बोट अचानक उलटल्याने हा प्रकार घडल्याची माहिती आहे..स्थानिक पोलिसांच्या माहितीनुसार, या बोटीत एकूण सात जण प्रवास करत होते. त्यामध्ये ब्रिटन आणि रशिया येथील दोन महिला आणि भारतातील पाच पुरुषांचा समावेश होता. अपघातानंतर गौतम सिंघानिया यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. त्यांच्या कार्यालयाकडून या घटनेची पुष्टी करण्यात आली असून, त्यांना किरकोळ दुखापत झाली असल्याचे सांगण्यात आले आहे..उद्योगपती सिंघानिया यांना दक्षिण मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यांच्या शरीरावर काही किरकोळ खरचटणे आणि हलक्या स्वरूपाच्या जखमा आहेत; मात्र ते धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात आले आहे..दरम्यान, Raymond हा भारतातील एक कपड्यांचा ब्रँड आहे. या कंपनीची स्थापना १९२५ साली ठाणे येथे झाली. आज ही कंपनी हजारो कोटी रुपयांचा व्यवसाय करते आणि तिच्या वाढीत सिंघानिया कुटुंबाची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. गौतम सिंघानिया हे साहसी क्रीडा आणि वेगवान वाहनांच्या आवडीसाठीही ओळखले जातात. ते स्वतः एक व्यावसायिक रेसर असून त्यांनी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय रॅली स्पर्धांमध्ये विजेतेपदे मिळवली आहेत. ते काही कामानिमित्त मालदीवला गेले असताना हा अपघात घडला.