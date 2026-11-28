मुंबई : घाटकोपर रेल्वे स्थानकातील फलाट क्रमांक दोन आणि तीनवरील महिला शौचालयात एका महिलेवर अनोळखी व्यक्तीने लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. .गुरुवारी (ता. २६) रात्री साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेत महिलेच्या डोक्यालाही दुखापत झाली असून, तिला उपचारासाठी राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, शौचालयात प्रवेश करून घाईघाईने बाहेर पडणाऱ्या एका संशयित व्यक्तीची हालचाल सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे..नवी मुंबईत १६ किलो सोन्याची ‘फिल्मी’ लूट! भररस्त्यात चौघांचा दरोडा; प्रतिकार करणाऱ्या चालकावर रॉडने प्रहार.मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला आपल्या मुलीसह खडवली येथे जाण्यासाठी घाटकोपर स्थानकात आली होती. गाडीची प्रतीक्षा करीत असताना ती फलाट क्रमांक दोन आणि तीनच्या सीएसएमटी दिशेकडील महिला शौचालयात गेली. त्या वेळी एका अनोळखी व्यक्तीने शौचालयात प्रवेश करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप महिलेने प्राथमिक चौकशीत केला. विशेष म्हणजे संबंधित महिला शौचालयात सुरक्षेसाठी कोणताही कर्मचारी तैनात नसल्याची माहिती समोर आली आहे..तपास सुरूपीडित महिलेचा जबाब अद्याप नोंदविण्यात आलेला नाही. तिची वैद्यकीय तपासणी सुरू असून, मुलगी तिच्यासोबत रुग्णालयात आहे. वैद्यकीय तपासणी आणि महिलेचा जबाब नोंदवल्यानंतर घटनेचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होणार आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास रेल्वे पोलिस करीत आहेत..आरोपीला अटकदरम्यान, या घटनेनंतर आरोपीच्या शोधासाठी कुर्ला जीआरपीकडून सात पथके तैनात करण्यात आली होती. पोलिसांनी शोध घेतला असता आरोपी, घाटकोपर असल्फा येथील असल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी तस्लीम नूर मोहम्मद शाह (वय २७) याला अटक केली आहे. व्यवसायाने टेलर असलेल्या तस्लीमने नशा करून हे गैरकृत्य केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. .Vasai Virar : वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर, कारवाईच्या मागणीसाठी भाजप नगरसेवकांनी महासभेपूर्वी केले जोरदार आंदोलन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.