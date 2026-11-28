मुंबई : आपण पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगून सर्वसामान्य नागरिकांवर आणि चक्क पोलिसांवरच रुबाब दाखवणाऱ्या एका तरुणाला घाटकोपर पोलिसांनी अटक केली आहे. वैभव दीपक नारकर (वय ३३) असे अटक करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे. आपण २०१५ च्या बॅचचा पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) असल्याचा दावा तो करत होता. मात्र, पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत त्याचा बनावटपणा समोर आला..ही घटना घाटकोपर पश्चिम परिसरातील स्टेशन रोडवर घडली. शुक्रवारी रात्री घाटकोपर पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी भारत कॅफेसमोर गस्तीवर होते. यावेळी त्यांना वैभव नारकर याच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्या. त्यामुळे पोलिसांनी त्याला थांबवून चौकशी करण्यास सुरुवात केली. मात्र, चौकशीदरम्यान त्याने आपण पोलीस उपनिरीक्षक असल्याचे सांगितले. एवढेच नाही, तर पोलिसांनाच उलट प्रश्न विचारत त्यांच्यावर अधिकार गाजवण्याचा प्रयत्न केला..Mumbai Traffic: मुंबईत वाहतुकीचा ताण! दोसांजच्या कार्यक्रमामुळे वाहतुकीची कोंडी, ब्लॅक फ्रायडे सेलमुळे आणखी भर.त्याच्या बोलण्यावर संशय आल्याने पोलिसांनी अधिक तपास सुरू केला. यावेळी त्याच्या मोबाईलची तपासणी केली असता काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. त्याच्या मोबाईलमध्ये पोलीस गणवेशातील फोटो, बनावट नेमप्लेट आणि पोलिसांचा लोगो असलेले कौतुकपत्र आढळून आले. या गोष्टींच्या आधारे तो स्वतःला पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवत असल्याचा संशय पोलिसांना आला..यानंतर घाटकोपर पोलिसांनी वैभव नारकर याला अटक केली. त्याने आतापर्यंत किती लोकांना पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगून फसवले आहे, याचा तपास आता सुरू आहे. तसेच त्याने बनावट कागदपत्रांचा वापर करून कोणाकडून पैसे घेतले आहेत का आणि इतर ठिकाणीही तो पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगून वावरला आहे का, याची माहिती पोलीस घेत आहेत..आकाश अंबानीने विचारलं, पुन्हा Mumbai Indians चा कॅप्टन होशील का? रोहित शर्मा सुरुवातीला अनिच्छुक होता, पण...; Hardik Pandya ला हटवण्याचा प्लॅन आधीच ठरलेला?.या प्रकरणामुळे घाटकोपर परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे. खरा पोलीस अधिकारी नसतानाही पोलिसांसमोरच अधिकारी असल्याचा आव आणणाऱ्या या तरुणाचा प्रकार समोर आल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास घाटकोपर पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.