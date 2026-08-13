मुंबई

Ghatkopar Landslide: नेटवर्क नसल्यानं डोंगरावरील घरात गेला, बर्थडेच्या आदल्या दिवशी ३० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Ghatkoper Ashok Nagar Landslide: नेटवर्क मिळत नसल्याने डोंगरावरील घरात गेलेल्या ३० वर्षीय तरूणाचा वाढदिवसाच्या आदल्या दिवशीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली.
Ghatkopar Landslide Youth died before his birthday

Ghatkopar Landslide Youth died before his birthday

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : नेटवर्क मिळत नसल्याने डोंगरावरील घरात गेलेल्या ३० वर्षीय विकीत यादवचा वाढदिवसाच्या आदल्या दिवशीच मृत्यू झाला. विकीत एका कंपनीत नोकरी करीत होता. कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी तो कामानंतर रात्री वितरणाचे कामही करायचा. त्याचा भाऊ रोहित (२१) आणि योगेश (२४) हेही काम करून कुटुंबाला हातभार लावतात. दिवसभर काम केल्यानंतर घटनेच्या रात्री विकीत घरी आला. तो प्रचंड थकलेला होता. 'मी थकलो आहे, घरात जाऊन आराम करतो,' असे सांगून तो घरात गेला; मात्र त्यानंतर तो पुन्हा बाहेर आलाच नाही.

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