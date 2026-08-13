Ghatkopar Landslide: नेटवर्क नसल्यानं डोंगरावरील घरात गेला, बर्थडेच्या आदल्या दिवशी ३० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

मुंबई : नेटवर्क मिळत नसल्याने डोंगरावरील घरात गेलेल्या ३० वर्षीय विकीत यादवचा वाढदिवसाच्या आदल्या दिवशीच मृत्यू झाला. विकीत एका कंपनीत नोकरी करीत होता. कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी तो कामानंतर रात्री वितरणाचे कामही करायचा. त्याचा भाऊ रोहित (२१) आणि योगेश (२४) हेही काम करून कुटुंबाला हातभार लावतात. दिवसभर काम केल्यानंतर घटनेच्या रात्री विकीत घरी आला. तो प्रचंड थकलेला होता. 'मी थकलो आहे, घरात जाऊन आराम करतो,' असे सांगून तो घरात गेला; मात्र त्यानंतर तो पुन्हा बाहेर आलाच नाही. .काही वेळातच डोंगराचा भाग ढासळला आणि घर ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. विकीतची आई छाया रमेश यादव गेल्या सुमारे ४० वर्षांपासून या परिसरात राहत आहे. पावसाळ्यात दरवर्षी घर खाली करावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले..यंदाही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घर खाली करण्यात आले होते. मात्र नेटवर्कची अडचण असल्याने विकीत डोंगरावरील घराकडे गेला होता. 'आम्ही इतकी वर्षे येथे राहत आहोत; मात्र यापूर्वी डोंगराचा भाग अशा प्रकारे ढासळल्याचे कधी पाहिले नव्हते,' असे छाया यादव यांनी सांगितले..Ghatkopar Landslide Case: मुंबईतील मुक्काम ठरला अखेरचा! घाटकोपरमध्ये दरड कोसळून एकाच कुटुंबातील चौघांचा अंत.माझा भाऊ लहानपणापासून आमच्यासोबत होता. मेहनत करून आयुष्याची स्वप्ने पूर्ण करण्याचा तो प्रयत्न करीत होता. मात्र नियतीने आम्हाला असा धक्का दिला, की आमचा भाऊ कायमचा गमवावा लागला, अशी प्रतिक्रिया योगेश यादव यांनी दिली. घटनास्थळी अग्निशमन दल पोहोचण्यास विलंब झाल्याचा आरोपही योगेश यादव यांनी केला..Ghatkopar Landslide: भाच्यांना वाचवले, पण मुलाला गमावले; घाटकोपर दुर्घटनेत १६ वर्षीय मोहम्मदचा मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.