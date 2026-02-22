Mumbai News: निकृष्ट काम की खोडशाळपणा? घाटकोपरमधील मेट्रो ब्रिजला तडे, मुलुंडच्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता

मुलुंड : काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील मुलुंड येथे मेट्रो प्रकल्पाच्या कामादरम्यान स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली होती. या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले होते. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून नागरिकांकडून एमएमआरडीएच्या कामावर संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच मुंबईसह उपनगरात सुरु असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाची पाहणी करावी, अशी मागणी देखील केली जात होती. असे असतानाच घाटकोपर येथे मेट्रो ब्रिजला तडा गेल्याची ,माहिती समोर आली आहे. .मुलुंड येथील मेट्रो ब्रीज अपघाताची घटना ताजी असताना घाटकोपर येथे मेट्रो ब्रिजला तडा गेला असल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. एका नागरिकाकडून व्हॉट्सअॅपवर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले आहे. तथापि, तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर या संदर्भात कारवाई करण्यात आली असून प्रशासनाने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत..Rajya Sabha Election: राज्यसभेच्या जागेवर ठाकरेंचा दावा भक्कम, संख्याबळ जास्त; कुणाला संधी?.मिळालेल्या माहितीनुसार, एका नागरिकाने व्हॉट्सअॅपवर एल.बी.एस. रोडवरील आर-सिटी मॉलजवळ मेट्रो लाईन 4च्या सुपरस्टक्चर बीममध्ये ‘मॅक्रो क्रॅक्स’ गेल्याची तक्रार केली. यामध्ये आरसीटी मॉल समोरील मेट्रो स्थानकाच्या इथे एक नव्हे तर तीन तीन क्रॅक गेल्याचे म्हटले होते. तसेच क्रॅकमुळे थोड जरी बांधकाम खाली पडलं तरी मोठी हानी होणार, असल्याची शक्यता वर्तवली होती..दरम्यान, ही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने या संदर्भात कारवाई करण्यात आली. तसेच या पार्श्वभूमीवर ‘एन’ विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांनी मेट्रो लाईन 4 च्या कार्यकारी अभियंत्यांना तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Mumbai: मुंबई विमानतळावर आता १० रुपयांत चहा-नाश्ता मिळणार! 'उडान यात्री कॅफे'चे उद्घाटन, जाणून घ्या पदार्थांचे दर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.