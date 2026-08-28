मुंबई

Mumbai News: 'राजावाडी'त तीन अर्भकांचा मृत्यू, घाटकोपर रुग्णालयातील खळबळजनक प्रकार

Ghatkopar Rajawadi Hospital: घाटकोपर रुग्णालयात खळबळजनक प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. 'राजावाडी'त तीन अर्भकांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.
Three baby dies in womb

Three baby dies in womb

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : घाटकोपर येथील पालिकेच्या राजावाडी रुग्णालयात एकाच दिवशी तीन अर्भकांचा मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी घडली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चौकशीची मागणी केली.

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Rajawadi Hospital
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